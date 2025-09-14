ДомойАвтоновости сегодняСтарший брат Duster примерил экстремальный спортивный обвес из Германии

Старший брат Duster примерил экстремальный спортивный обвес из Германии

Текст: Михаил Романченко
Компания Dacia (суббренд Renault) представила новый кроссовер Bigster в 2024 году. Автомобиль оказался близким родственником бестселлера Duster и получил аналогичную внешность. И без того смелый экстерьер машины было решено доработать немецким ателье Redust, которое ранее подготовило схожий тюнинг и боди-кит для «Дастера».

Кроссовер выделяется впечатляющим дизайном с внушительным воздухозаборником на капоте, огромными черными легкосплавными колесами, крупным задним спойлером и уникальными глянцевыми накладками на арках. 

Dacia Bigster Redust Sport

Но даже это еще не все. Машине досталась расширенная колея, особые логотипы и специальные задние окна, а также черные рейлинги на крыше, специальные светодиодные фары и спортивная подвеска.

Продавать экстремальный Bigster, по слухам, будут с различными вариантами двигателей. Для обычного «Бигстера» доступен 1,2-литровый 3-цилиндровый турбированный мотор на 131 л.с., а также вариант этого ДВС с мягкой гибридизацией (плюсом к двигателю идет 48-вольтовый стартер-генератор). 

Dacia Bigster Redust Sport

Альтернативный вариант – классический гибрид на базе 1,8-литрового мотора, развивающий максимальные для модели 155 лошадиных сил. Заявленный расход топлива такого агрегата равен всего 4,7-литрам на 100 км. 

Dacia Bigster Redust Sport

Цены на экстремальный Dacia Bigster Redust Sport объявят в ближайшие недели. Уже предлагающийся в продаже в Германии Bigster Redust Offroad стоит там от 36 тысяч 290 евро (3,5-миллиона рублей).

Фото:Redust

