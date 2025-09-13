В России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник Kia 

ДомойАвтоновости сегодняВ России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник Kia 

kia tasman x pro 4x4 dual cab12 1

В конце мая мы рассказывали о том, что в России начали предлагать первые экземпляры нового рамного пикапа Kia Tasman. 

Автомобиль, который полным ходом продается в Южной Корее с начала этого года, можно было привезти под заказ за 6 миллионов 100 тысяч рублей, но спустя уже месяц машина подешевела до 5 миллионов 999 тысяч рублей. 

А теперь, если верить предложениям «серых» автосалонов, приобрести новый вездеход «Киа» в России можно еще дешевле.

kia tasman x pro 4x4 dual cab7 1
Kia Tasman 2025

Несколько дилеров во Владивостоке обещают привезти новые Tasman из Южной Кореи по цене в 4 миллиона 200 тысяч и 4 миллиона 690 тысяч рублей. Это заметно ниже, чем было еще три месяца назад.

Что касается остальных объявлений, то самой высокой ценой машины в них является сумма в 7 миллионов 700 тысяч рублей за уже находящийся в наличии в Москве автомобиль (версия X-Pro 4WD). 

kia tasman x pro 4x4 dual cab8 1

Для сравнения, на родине «Киа» в Южной Корее стоимость пикапа «Тасман» начинается от 37 миллионов 500 тысяч вон или 2,2-миллиона рублей по актуальному курсу валют.

tasman panel interior w

Напомним, новый Kia Tasman представляет собой 5,4-метровый грузовик, построенный на рамном шасси. Его клиренс достигает 25 сантиметров, глубина преодолеваемого брода равна почти метру (800 мм), а грузоподъемность варьируется от 1 до 1,2-тонны.

В Россию уже привезли, либо обещают привезти исключительно бензиновые версии Tasman, оснащенные 2,5-литровым 281-сильным турбомотором. Все машины являются полноприводными. 

