Хит среди минивэнов Toyota превратился в привлекательную микро-квартиру на колесах

Toyota Sienta является бестселлером в линейке минивэнов компании. В прошлом году она уступила по продажам в мире только модели Sienna и разошлась тиражом в 115 тысяч 587 экземпляров.

Именно этот семиместный вэн был взят за основу в новом проекте брендом Modellista, который превратил машину в подобие компактной квартиры на колесах.

Комплект доработок для «Сиенты» получил название JUNO. С ним автомобиль отличается в значительной степени переработанной задней частью салона с уютным и комфортным пространством, отделанным деревянными панелями.

Мобильный кемпер на основе Toyota Sienta

В арсенал автодома входит эксклюзивное светодиодное освещение потолка, высококачественные коврики с черной окантовкой, а также элементы мебели с модульной конструкцией, которые можно трансформировать под любые нужды.

Превратить компактный салон Sienta предлагается как в мобильную спальню, так и гостиную, а также в рабочий кабинет и даже кофейню.

В основу кемпера легла гибридная версия «Сиенты» под названием Hybrid Z. Такие машины продаются как в варианте 2WD, так и с полным приводом E-Four.

Цена Toyota Sienta в таком оснащении варьируется от 3,6 до 3,8-миллиона иен (от 2 до 2,2-миллиона рублей). Тематические пакеты для переделки салона минивэна в кемпер стоят от 165 до 330 тысяч иен (92 – 185 тысяч рублей).