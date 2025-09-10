Самый надежный среднеразмерный пикап делает не Toyota

Когда кто-то начинает говорить о надежных пикапах, большинство сходится во мнении, что это автомобили Toyota. Однако если обратиться в статистику, то все выглядит абсолютно не так, как многие думают.

Более того, лучшим по выносливости «утилитарником» в 2025 году оказался автомобиль бренда, который никогда не считался образцом надежности.

В исследовании портала «J.D.Power» говорится, что лидером среди среднеразмерных пикапов по долговечности является никто иной как американский Ford Ranger с результатом в 87 из 100 набранных баллов.

Ford Ranger 2025

Для сравнения, считающийся образцовым с точки зрения надежности среди большинства автомобилистов Toyota Tacoma набрал в исследовании 2025 года только 79 баллов, уступив своему конкуренту из США, занявшему первое место, целых 8 баллов.

Напомним, «J.D.Power» выставляет автомобилям оценки, основываясь на отзывах их реальных владельцев.

Интерьер Ford Ranger 2025

Водителям рассылаются опросы, позволяющие сообщить о любых проблемах, с которыми они сталкиваются во время эксплуатации своих машин, будь то отказ двигателя, выход из строя электроники и даже появление ржавчины на кузове и сколов на лакокрасочном покрытии.

Ford Ranger сегодня можно приобрести в том числе в России. Машины, ввезенные по параллельному импорту, стоят от 4 миллионов 990 тысяч до 10 миллионов 600 тысяч рублей.