Самый крупный и престижный седан Hyundai вот-вот обновится и посоперничает с Mercedes E-Class и BMW 5-Series

Текст: Ростислав Архипов
Роскошный седан Hyundai Grandeur перебрался в седьмое поколение осенью 2022 года, значительно изменившись как внешне, так и технически. Долгожитель в модельной линейке корейского автопроизводителя, существующий с далекого 1986 года, является самой большой и престижной 4-дверкой в портфолио «Хендэ». 

В ближайшее время его нынешней генерации «светит» плановый рестайлинг, о котором накануне стали известны свежие подробности.

Прототипы обновленных Grandeur активно обкатываются в камуфляже на дорогах общего пользования Кореи еще с начала этого года, но как будет выглядеть реформенный автомобиль пока неизвестно.

Рендер нового Hyundai Grandeur

Студия дизайна «NYMammoth» полагает, что при модернизации Grandeur получит точечные перемены, которые сосредоточатся спереди и сзади, а также внутри. Машине, конкурировать которой предстоит с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series, по слухам, достанутся слегка иные блоки фар, а также переделанная решетка радиатора.

Корма должна сохранить свой сквозной блок фонарей, доставшийся ей три года назад, но приобрести перелицованный задний бампер. 

обновленный хендай грандеур
Тестовый прототип нового Hyundai Grandeur

Часть изменений ждет интерьер. Внутри машины могут переработать центральную консоль и дверные панели, а также наделить ее мультимедийной системой Pleos Connect. 

Силовые агрегаты, вероятно, останутся теми же, что и сейчас. Их список будет включать 2,5-литровый и 3,5-литровый бензиновые моторы, а также 3,5-литровый ДВС, работающий на сжиженном газе и 1,6-литровый турбогибрид. В последнем расход топлива в среднем составляет всего 5,5-литра бензина на каждые 100 км. 

Фото:NYMammoth, Healer TV

