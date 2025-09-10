ДомойАвтоновости сегодняЭлектрический кроссовер Suzuki e Vitara оценили в Японии гораздо дешевле, чем в...

Электрический кроссовер Suzuki e Vitara оценили в Японии гораздо дешевле, чем в России стоит «Москвич 3e»

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Компания Suzuki представила свой первый электромобиль e Vitara осенью прошлого года, а производство машины было начато две недели назад на мощностях завода в Индии (в Гуджарате). Автомобиль носит статус глобальной модели, а значит будет предлагаться во многих странах, в том числе на родине марки – в Японии.

На днях местный офис «Сузуки» анонсировал старт приема заказов на e Vitara в «Стране восходящего солнца», а также раскрыл начальную стоимость такого кроссовера. Первый электромобиль в линейке компании оказался дешевле, чем в России сейчас продают более крупный, но схожий по оснащению «Москвич 3е».

Suzuki e vitara

В базовой комплектации в Японии будут просить за Suzuki e Vitara 3 миллиона 993 тысячи иен, что соответствует 2 миллионам 300 тысячам рублей по нынешнему валютному курсу. 

Для сравнения, за одноклассника этой модели «Москвич 3е» в России сегодня придется заплатить чуть больше 3 миллионов рублей.

Интерьер Suzuki e Vitara

Что интересно, японские СМИ посчитали даже эту цену нового электрического SUV Suzuki сильно завышенной и полагают, что с учетом субсидий она окажется значительно ниже. 

Внешне автомобилю предстоит повторять элементы дизайна концепт-кара eVX, представленного в 2023 году. 

Предлагать Suzuki e Vitara на японском рынке будут в трех модификациях: две из которых окажутся моноприводными, а одна полноприводной. Запас хода самой дальнобойной версии составит 500 км. Старт продаж будет дан 18 сентября.

Фото:Suzuki

