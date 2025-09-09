ДомойАвтоновости сегодняСамый продаваемый автомобиль в мире просится в новое поколение

Самый продаваемый автомобиль в мире просится в новое поколение

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
all new 2026 or 2027 toyota corolla sedan gets thoroughly redesigned albeit only in cgi 245513 1 1

Toyota Corolla на протяжении всех своих поколений всегда была очень популярным автомобилем. Согласно «Focus2Move», по состоянию на июль 2025 года это самая продаваемая машина в мире, опережающая по количеству покупателей Toyota RAV4 и Ford F-Series.

В ближайшее время «Королле» суждено сделать скачок в следующую генерацию, который будет приурочен к 60-летию этой модели. 

all new 2026 or 2027 toyota corolla sedan gets thoroughly redesigned albeit only in cgi 2 1
Рендер Toyota Corolla нового поколения

В новом поколении хит Toyota обещает пережить существенное преображение снаружи и внутри, а также подвергнуться модернизации с точки зрения механики.

Судя по концептуальным изображениям, ранее появившимся в Сети, спереди автомобиль воплотит новейшие дизайнерские решения своих собратьев, в том числе получит С-образные фары, крупную решетку радиатора и сложный по конструкции бампер, напоминая по экстерьеру старшую Camry. 

all new 2026 or 2027 toyota corolla sedan gets thoroughly redesigned albeit only in cgi 3 1
Рендер Toyota Corolla нового поколения

Сзади реформенной «Королле», по слухам, будет положен сквозной блок фонарей с зигзагами по краям, спортивные вырезы в бампере и раздвоенная выхлопная система. 

Японская пресса утверждает, что новая Corolla станет первой моделью «Тойоты», которая получит под капот новейший 1,5-литровый двигатель, существующий сейчас лишь в качестве прототипа.

В гибридном исполнении этот мотор будет выдавать 100 лошадиных сил от ДВС, еще 100 от электромотора, а дополнительные 45 л.с. придутся на систему полного привода. 

2026 toyota camry facelift surfaces in cgi land real thing probably won t look like this 4 1
Рендер интерьера новой Toyota Corolla

Как будет выглядеть салон машины пока неизвестно, но, по слухам, его оформление может оказаться схожим с Toyota Camry нового поколения. Внутри должен расположиться 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и аналогичный по размеру дисплей виртуальной панели приборов.

Дебют новой Toyota Corolla запланирован на 2026 год.

Фото:Digimods Design, AutoYa

