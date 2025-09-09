Новый Subaru Outback скоро станет любимым автомобилем рыбаков

В этом году Subaru перевела свой универсал повышенной проходимости в седьмое по счету поколение.

Автомобиль, который и раньше пользовался высоким спросом среди любителей активного отдыха (путешественников, охотников и рыбаков) был заметным образом доработан. А недавно в этой популярной нашли тайную функцию, которая может сделать его еще более желанным для своей потенциальной аудитории.

С переходом в новое поколение Outback получил ряд усовершенствованный, одним из которых оказался крупный багажник. На его дверце в Subaru решили расположить необычные фонари, в которые встроена регулярная градуировка в виде точек сверху. В итоге заднюю светотехнику машины можно использовать в качестве измерительного прибора.

Импровизированная линейка с двух сторон может быть задействована для множества задач, в том числе для измерения длины пойманной рыбы, либо сравнения размера винтов на лодку в хозяйственном магазине.

Впрочем, доверять этим показателям на 100-процентов не стоит. Дело в том, что разметка распределена по фонарям неравномерно, и не соответствует ни одним единицам измерения (ни дюймам, ни сантиметрам).

Кроме того, фонари имеют плавные изгибы в местах перехода на крылья, поэтому использовать их во всю длину для измерений тоже не получится. На профильных форумах владельцев Subaru уже шутят, что теперь им придется придумать новую единицу измерения размеров – «субиметры».

В продажу новый Subaru Outback поступит до конца этого года.