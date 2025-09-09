ДомойАвтоновости сегодняToyota готовится к выпуску нового компактного и недорогого кроссовера bZ1X, работающего без...

Toyota готовится к выпуску нового компактного и недорогого кроссовера bZ1X, работающего без бензина

Текст: Алексей Шмидт
Японский автопроизводитель Toyota близок к старту серийного выпуска нового небольшого электрического кроссовера начального ценового уровня, который создается специально для европейского рынка. Накануне стало известно, где будет налажена сборка этой модели, а также новые подробности об этом проекте.

По данным зарубежных СМИ, выпуск «паркетника» bZ1X (ожидается, что машину назовут именно так) будет налажен в Чехии. 

В основу автомобиля ляжет концепция bZ Small Crossover, а сам он будет создан усилиями не только Toyota, но и компании Suzuki, с которой уже давно подписан договор о сотрудничестве. Таким образом кроссовер собираются продавать в нескольких вариантах, отличающихся торговой маркой и, возможно, дизайном. 

Toyota bZ1X compact electric crossover or SUV 1
Концепт Toyota bZ Compact Crossover

Ожидается, что длина bZ1X составит 3,7-метра, а расстояние между его осями будет равно 2450 мм. Автомобиль создается как городской. За счет компактных размеров его цена должна оказаться бюджетной в сравнении с другими более крупными электрокарами. 

Визуально от машины ждут стиля, схожего с кроссовером Aygo X, но с собственными элементами дизайна, свойственными моделям линейки bZ.

Toyota bZ1X 5 1
Потенциальная платформа нового кроссовера Toyota bZ1X

Концепт-кар был 3-дверным автомобилем, но, по слухам, серийный вариант электрического компактного SUV окажется 5-дверным. 

Механическая сторона проекта сейчас держится в секрете, однако, скорее всего, машине достанется небольшая литиевая батарея емкостью 45 кВт/ч, которая позволит ей проезжать без подзарядки около 300 км. 

