Два маленьких и недорогих японских «горячих» хэтчбека дебютируют в один и тот же год

2026 год должен ознаменоваться для японского автопрома дебютом сразу двух новых компактных и бюджетных хот-хэтчей – Toyota GR Starlet и Suzuki Swift Sport. По крайней мере на это указывают СМИ из «Страны восходящего солнца», обещая между ними жесткий поединок за покупателей.

По данным издания «BestCarWeb», официальная премьера нового Toyota GR Starlet состоится осенью 2026-го, а Suzuki Swift Sport дебютирует немного раньше – весной.

Спекулятивный рендер нового Toyota GR Starlet

Подробностей об этих «горячих» новинках «Тойоты» и «Сузуки» сейчас не так много, как хотелось бы, но некоторые сведения все же утекают в интернет. Ожидается, что GR Starlet будет приводиться в движение за счет 1,3-литрового 3-цилиндрового турбомотора, созданного на основе мотора GR Yaris. Его мощность пока не раскрывается, но может составить порядка 150 л.с.

Что касается его потенциального визави – Suzuki Swift Sport – то ему пророчат улучшенную версию 1,4-литрового рядного 4-цилиндрового турбомотора, дополненного 48-вольтовой мягко-гибридной системой. Совокупная отдача такой связки способна превысить 140 л.с.

Спекулятивный рендер нового Suzuki Swift Sport

Машина должна обзавестись значительно улучшенной подвеской, которая позитивным образом скажется на ее управляемости, а также оказаться намного легче предшественницы.

Судя по ранее выложенным в Сеть неофициальным рендерам, новые Toyota GR Starlet и Suzuki Swift Sport получат агрессивную внешность со сложными аэродинамичными бамперами, спойлерами на крышках багажников, дополнительными воздуховодами, а также большими колесными дисками и выкрашенными в яркие цвета тормозными суппортами.