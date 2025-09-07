Небольшой, но очень популярный хэтчбек Toyota Yaris рвется в новое поколение

5-дверка Toyota Yaris, продающаяся в Японии и Европе, дебютировала в 2020 году. Ожидается, что в ближайшие годы свет увидит ее новое поколение. Старт производства реформенного хэтчбека запланирован на 2027 год.

Японская пресса пишет, что модернизированный бестселлер «Тойоты» может примерить более броский внешний вид, а также обзаведется бортовыми системами нового поколения и новейшим двигателем в сочетании с гибридной технологией.

Ранее в интернет был выложен рендер дизайна нового Yaris, судя по которому аэродинамика автомобиля будет улучшена за счет более низкого капота. Пятидверка может примерить новые C-образные фары, характерные для родственников Camry, Prius и RAV4, а также более широкие боковины, что сделает машину более устойчивой.

Рендер нового поколения Toyota Yaris

Внутри реформенного Yaris должна дебютировать 12,5-дюймовая полностью цифровая приборная панель и 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы.

Материалы отделки будут улучшены, а информационно-развлекательная система нового поколения сможет поддерживать функции, связанные с работой искусственного интеллекта и научится легко распознавать голосовые команды.

1,5-литровый 4-цилиндровый мотор Toyota (концепт)

Приводить в движение новый Toyota Yaris, по слухам, будет пока существующий в качестве концепта 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, который отличается компактными размерами и низким весом.

В сочетании с гибридной системой этот двигатель обеспечит японскому хэтчбеку более эффективное сгорание топлива, что выльется в низкий расход горючего и увеличенную дальность поездки на одном баке.