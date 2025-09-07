Самый мощный и продвинутый внедорожник Mitsubishi: известна дата выхода

Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero готовится к возрождению, но до недавнего времени точные сроки его премьеры не раскрывались. Однако на днях «Митсубиши» провела встречу с дилерами в Японии, в ходе которой была названа конкретная дата дебюта нового «Паджеро» – декабрь 2026 года.

Выпуск автомобиля собираются наладить в Таиланде, откуда внедорожник будет поставляться в том числе на родину.

Mitsubishi Pajero нового поколения (спекулятивный рендер)

Инсайдеры, знакомые с информацией, раскрытой на недавнем мероприятии Mitsubishi, утверждают, что новый Pajero будет построен на том же лестничном рамном шасси, что и актуальная генерация пикапа L200/Triton.

В оснащение машины войдет фирменная система постоянного полного привода, а также гибридная подзаряжаемая технология PHEV.

Приводить в движение новый Pajero будет 2,4-литровый бензиновый мотор с оптимизированными характеристиками, помогать которому предстоит сразу трем электрическим двигателям. Благодаря этой связке максимальная мощность машины превысит 387 лошадиных сил, что сделает внедорожник самым производительным в гамме компании.

Mitsubishi Pajero нового поколения (спекулятивный рендер)

Внешне возрожденному вездеходу предстоит воплотить в себе новейшие дизайнерские решения, включая решетку радиатора с множеством горизонтальных ламелей, У-образные дневные ходовые огни, перевернутые вниз, а также затемненные задние стойки кузова и вертикальные фонари, связанные друг с другом тонкой световой полосой.

В салоне Pajero нового поколения ждут более дорогие материалы отделки, по качеству не уступающие кроссоверу Outlander, оквадраченные линии торпеды, цифровую комбинацию приборов и большой экран мультимедийной системы, а также три ряда сидений, умещающих до семи человек.