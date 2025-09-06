Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ: премьера в 2026 году

Первое поколение братьев-близнецов Toyota GR86 и Subaru BRZ было выпущено в далеком 2012 году. Спортивные купе получили горизонтально-оппозитный двигатель, разработанный инженерами «Субару», и с тех пор не отступали от этой схемы сотрудничества между двумя компаниями.

Однако в новом, третьем по счету поколении Toyota GR86 должна избавиться от стороннего двигателя в подкапотном пространстве. Вместо этого машину ждет появление собственного ДВС, который на данный момент находится на этапе разработки.

Неофициальный рендер нового Toyota GR86

Как сообщает инсайдерское издание из Японии «BestCarWeb», следующая генерация Toyota GR86 будет представлено весной 2026 года.

Купе сохранит заднеприводную компоновку, но будет приводиться в движение не оппозитным, а рядным мотором. Речь идет о новом 2-литровом 4-цилиндровом двигателе G20E, концепцию которого «Тойота» показала этой весной.

Силовой агрегат заявлен как высокоэффективный и экономичный, а также компактный, что должно позволить уменьшить высоту капота машины.

Неофициальный рендер нового Toyota GR86

Платформа, по слухам, не изменится, и по-прежнему будет основываться на популярном Lexus IS, однако ей предстоит пережить доработки с использованием технологий TNGA.

Что касается Subaru BRZ, то его будущее пока остается неясным. Не исключено, что машина сохранится в продаже, но переживет незначительный рестайлинг своей нынешней версии.