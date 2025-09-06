ДомойАвтоновости сегодняКупе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ: премьера в 2026 году

Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ: премьера в 2026 году

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия toyota gr86 5 1

Первое поколение братьев-близнецов Toyota GR86 и Subaru BRZ было выпущено в далеком 2012 году. Спортивные купе получили горизонтально-оппозитный двигатель, разработанный инженерами «Субару», и с тех пор не отступали от этой схемы сотрудничества между двумя компаниями. 

Однако в новом, третьем по счету поколении Toyota GR86 должна избавиться от стороннего двигателя в подкапотном пространстве. Вместо этого машину ждет появление собственного ДВС, который на данный момент находится на этапе разработки.

10 s scoop 01 GR86 F 240926 SO 1
Неофициальный рендер нового Toyota GR86

Как сообщает инсайдерское издание из Японии «BestCarWeb», следующая генерация Toyota GR86 будет представлено весной 2026 года.

Купе сохранит заднеприводную компоновку, но будет приводиться в движение не оппозитным, а рядным мотором. Речь идет о новом 2-литровом 4-цилиндровом двигателе G20E, концепцию которого «Тойота» показала этой весной.

Силовой агрегат заявлен как высокоэффективный и экономичный, а также компактный, что должно позволить уменьшить высоту капота машины.

Снимок экрана 2025 09 06 в 12.03.29
Неофициальный рендер нового Toyota GR86

Платформа, по слухам, не изменится, и по-прежнему будет основываться на популярном Lexus IS, однако ей предстоит пережить доработки с использованием технологий TNGA.

Что касается Subaru BRZ, то его будущее пока остается неясным. Не исключено, что машина сохранится в продаже, но переживет незначительный рестайлинг своей нынешней версии. 

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

