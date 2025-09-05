Знаменитый японский пикап разжился экстремальной версией

Компания Nissan славится несколькими внедорожными моделями, одной из которых по праву считается пикап Navara. Сейчас автомобиль дожидается нового поколения, но работы над актуальной генерацией этого утилитарника не останавливаются даже сейчас.

На днях стало известно, что у «Навары» появилась новая модификация, которая должна поддержать интерес к его уходящему поколению. Спецверсия носит имя X-Tremer, что созвучно со словом Extreme («Экстрим»). Продавать такие машины будут в Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии.

Вариант X-Treamer представляет собой косметическую упаковку, под которой располагается обычный Navara. От простой модификации специальное исполнение японского утилитарника отличается множеством внешних и внутренних изменений.

Nissan Navara X-Tremer

К примеру, для экстерьера предлагается новый бампер с X-образным рисунком, а также более заметные разветвления крыльев, декоративные элементы карбонового цвета и модернизированный бампер сзади.

В салоне «экстремальной» вариации Navara предусмотрены переделанные сиденья, перешитые с кожзаменителя на ткань, которая устойчива к пятнам (модель Quole).

В остальном новый вариант популярного грузовичка «Ниссан» остается прежним. Автомобиль питается от 2,5-литрового турбодизельного мотора, развивающего 189 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

Интерьер Nissan Navara X-Tremer

В арсенал машины входит электронная блокировка заднего дифференциала, а также 7-диапазонная автоматическая коробка передач.

Что касается полностью нового поколения Navara, то такие пикапы обещают представить в 2026 году.