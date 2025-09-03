ДомойАвтоновости сегодняСамый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании в 1924 году

Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании в 1924 году

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
coche mas elegante mundo espanol fabricado 1924 hispano suiza torpedo 1

Две недели назад в Пеббл-Бич (Калифорния, США) состоялся конкурс элегантности среди автомобилей. И победу в нем неожиданным образом одержал испанский автомобиль, выпущенный в далеком 1924 году.

Машина, созданная в Барселоне, опередила по элегантности 228 автомобилей из 22 разных стран.

Hispano Suiza H6C «Tulipwood» Torpedo выделяется своим кузовом, изготовленным из красного дерева, который весит всего 72 килограмма, благодаря чему общая масса ретро-кара составляет чуть более 500 кг.

hispano suiza coche mas elegante mundo espanol fabricado 1924 1

Благодаря легкости, аэродинамике и 6-цилиндровому мотору рабочим объемом 8-литров (на 160 л.с.) машина была способна разгоняться свыше 180 километров в час, что считалось настоящим чудом для того времени. 

coche mas elegante mundo espanol fabricado 1924 hispanosuiza 1

Контролировать такую скорость мог далеко не каждый, поэтому первым владельцем Hispano Suiza H6C «Tulipwood» Torpedo был французский летчик Андре Дюбонне (герой Первой мировой войны). 

В год выпуска (1924-й) «Торпеда» успела принять участие в гонке Targa Florio 1924 и занять в ней шестое место. 

motor coche mas elegante mundo espanol fabricado 1924 1

В 2022 году машина, существующая в единственном экземпляре, была приобретена неизвестным владельцем на аукционе за 9 миллионов 250 тысяч долларов (750 миллионов рублей).

Но теперь, после победы в конкурсе элегантности, эта цифра, похоже, значительно возрастет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к...

Популярный минивэн Toyota дешевле Alphard готов к рестайлингу

Самые выносливые кроссоверы класса люкс: японцы или немцы?

Suzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит...

Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny,...

Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются...

В России продают японскую замену Lada Largus Cross...

Первое в мире современное роторное спорткупе: преемник Mazda...

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем:...

Hyundai Elantra 8 поколения хочет выглядеть как Tesla

Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим...

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+