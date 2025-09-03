Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании в 1924 году

Две недели назад в Пеббл-Бич (Калифорния, США) состоялся конкурс элегантности среди автомобилей. И победу в нем неожиданным образом одержал испанский автомобиль, выпущенный в далеком 1924 году.

Машина, созданная в Барселоне, опередила по элегантности 228 автомобилей из 22 разных стран.

Hispano Suiza H6C «Tulipwood» Torpedo выделяется своим кузовом, изготовленным из красного дерева, который весит всего 72 килограмма, благодаря чему общая масса ретро-кара составляет чуть более 500 кг.

Благодаря легкости, аэродинамике и 6-цилиндровому мотору рабочим объемом 8-литров (на 160 л.с.) машина была способна разгоняться свыше 180 километров в час, что считалось настоящим чудом для того времени.

Контролировать такую скорость мог далеко не каждый, поэтому первым владельцем Hispano Suiza H6C «Tulipwood» Torpedo был французский летчик Андре Дюбонне (герой Первой мировой войны).

В год выпуска (1924-й) «Торпеда» успела принять участие в гонке Targa Florio 1924 и занять в ней шестое место.

В 2022 году машина, существующая в единственном экземпляре, была приобретена неизвестным владельцем на аукционе за 9 миллионов 250 тысяч долларов (750 миллионов рублей).

Но теперь, после победы в конкурсе элегантности, эта цифра, похоже, значительно возрастет.