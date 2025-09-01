ДомойАвтоновости сегодняMercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 01 в 20.43.54

В линейке SUV-моделей компании Mercedes-Benz полноценным внедорожником является только знаменитый G-Class, но стоят такие автомобили немалых денег, а база их потенциальных покупателей на так широка, как в случае с более доступными аналогами. 

В Штутгарте это поняли и приняли решение разработать более доступный вариант «Гелендвагена», который сможет позволить себе гораздо больше потенциальных клиентов компании. Проект назвали «Little G» (g-Class) и готовят к премьере, которая должна состояться в ближайшие годы (ориентировочно в 2027 году).

Новинка Mercedes-Benz станет родным «братом» легендарного G-Class и должна позволить немецкому автопроизводителю закрепиться в сегменте небольших внедорожников, где вскоре появится Land Rover Defender Sport.

Mini Mercedes G Class GLG teaser 1 1
Официальный тизер нового внедорожника Mercedes-Benz g-Class

На момент анонса такого автомобиля предполагалось, что Little G окажется полноценным электромобилем, но падение спроса на такие машины заставило Mercedes-Benz пересмотреть первоначальные планы.

Сейчас этот проект рассматривается как гибридный внедорожник, который по внешнему виду будет копировать ряд дизайнерских решений старшего родственника, но механически окажется совершенно другим автомобилем. 

20250415040105 Mercedes Little G Class SUV
Официальный тизер нового внедорожника Mercedes-Benz g-Class

Под капотом новинки из Штутгарта может разместиться двигатель внутреннего сгорания, который будет работать в паре с 48-вольтовым электрическим довеском в рамках технологии «мягкий гибрид». 

Покупатели машины смогут рассчитывать на полный привод, высокий дорожный просвет, а также короткие свесы, которые вкупе с небольшой колесной базой обеспечат автомобилю отличные ездовые характеристики на бездорожье. 

Сколько будет стоить Little G пока неизвестно, но новый внедорожник в любом случае окажется дешевле оригинального и более крупного G-Class даже в его самых простых версиях.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Autocar, Mercedes-Benz

Читайте также:

Последние новости:

Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем:...

Hyundai Elantra 8 поколения хочет выглядеть как Tesla

Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим...

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027...

Новые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до...

Новый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW...

Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе...

Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land...

Худшая машина в мире была создана в стране,...

Популярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на...

В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий...

Младший брат Toyota Prius может украсть его лицо...

Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты...

Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+