Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

В линейке SUV-моделей компании Mercedes-Benz полноценным внедорожником является только знаменитый G-Class, но стоят такие автомобили немалых денег, а база их потенциальных покупателей на так широка, как в случае с более доступными аналогами.

В Штутгарте это поняли и приняли решение разработать более доступный вариант «Гелендвагена», который сможет позволить себе гораздо больше потенциальных клиентов компании. Проект назвали «Little G» (g-Class) и готовят к премьере, которая должна состояться в ближайшие годы (ориентировочно в 2027 году).

Новинка Mercedes-Benz станет родным «братом» легендарного G-Class и должна позволить немецкому автопроизводителю закрепиться в сегменте небольших внедорожников, где вскоре появится Land Rover Defender Sport.

Официальный тизер нового внедорожника Mercedes-Benz g-Class

На момент анонса такого автомобиля предполагалось, что Little G окажется полноценным электромобилем, но падение спроса на такие машины заставило Mercedes-Benz пересмотреть первоначальные планы.

Сейчас этот проект рассматривается как гибридный внедорожник, который по внешнему виду будет копировать ряд дизайнерских решений старшего родственника, но механически окажется совершенно другим автомобилем.

Под капотом новинки из Штутгарта может разместиться двигатель внутреннего сгорания, который будет работать в паре с 48-вольтовым электрическим довеском в рамках технологии «мягкий гибрид».

Покупатели машины смогут рассчитывать на полный привод, высокий дорожный просвет, а также короткие свесы, которые вкупе с небольшой колесной базой обеспечат автомобилю отличные ездовые характеристики на бездорожье.

Сколько будет стоить Little G пока неизвестно, но новый внедорожник в любом случае окажется дешевле оригинального и более крупного G-Class даже в его самых простых версиях.