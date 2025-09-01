ДомойАвтоновости сегодняНовый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW Golf и Toyota Corolla

Новый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW Golf и Toyota Corolla

Текст: Алексей Шмидт
dacia segmento c 2025 il render di motor1.com 1 1

Румынская Dacia (входит в состав Renault) готовит некий новый хэтчбек, который собирается зайти на территорию популярных моделей своего сегмента VW Golf и Toyota Corolla. Машина позиционируется как бюджетник, способный навязать жесткую ценовую конкуренцию всем своим соперникам в классе. 

Никаких визуальных или технических подробностей об этом проекте до сих пор нет. На днях это исправил журнал «Motor1», раскрывший о машине первую информацию. 

dacia segmento c 2025 il render di motor1.com 3
Спекулятивный рендер нового хэтчбека Dacia C-класса

На иллюстрации к статье этого зарубежного издания был показан автомобиль, названный Dacia С-сегмента. Виртуальная машина представляет собой компактную 5-дверку с угловатым дизайном, которая в отдельных деталях повторяет внешность кроссоверов Dacia Duster и Dacia Bigster. 

Автомобиль оборудован аналогичной оптикой с Y-образными дневными ходовыми огнями, а также похожей на новые вседорожники Dacia решеткой радиатора с хромированными штрихами.

Корму машины на рендерах не показали, но при ракурсе в три четверти заметно, что у нее будет необычная затемненная задняя светотехника, накладки на стойках кузова и спортивный бампер. 

dacia segmento c 2025 il render di motor1.com 2
Спекулятивный рендер нового хэтчбека Dacia C-класса

С большой долей вероятности новый хэтчбек Dacia будет электрифицирован. Помимо «мягкого» гибрида и двухтопливных моторов машину могут предложить  с другими вариантами силовых агрегатов, но их мощность вряд ли составит более 155 лошадиных сил.

Сроков начала продаж автомобиля пока нет, как и даты официальной презентации, но инсайдеры склоняются к тому, что дебют 5-дверки состоится до конца этого года. Предлагать для покупателей ее будут только в Европе.

ИСТОЧНИК:es.Motor1

