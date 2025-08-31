В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий дешевле Lada и Moskvich

ДомойАвтоновости сегодняВ Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий дешевле Lada и Moskvich

Текст: Алексей Шмидт
Российский авторынок продолжает пополняться иномарками, которые приезжают к нам по «серым» схемам импорта. Причем далеко не всегда это машины, которые стоят дорого. 

Как удалось выяснить редакции «Daily-Motor» при анализе объявлений «серых» автосалонов, с недавнего времени в РФ предлагаются к покупке компактные кроссоверы Volkswagen, которые стоят дешевле, чем отдельные модели российских компаний Lada и Moskvich.

Речь идет о «паркетниках» VW Tharu XR. Это автомобили, собираемые в Китай под контролем представителей немецкой компании и по нормам Volkswagen Group.

Volkswagen Tharu XR

Машины обещают доставить напрямую из «Поднебесной» с использованием альтернативных каналов ввоза, а также растаможить и оформить для них все необходимые для постановки на учет документы.

Tharu XR – это прямой родственник автомобиля Volkswagen T-Cross. Его длина составляет 4,3-метра, а расстояние между осями равно 2,6-метрам. 

В КНР такие машины предлагаются с двумя вариантами 1,5-литрового двигателя: атмосферным на 110 лошадиных сил и турбированным на 160 л.с. Первый агрегатируется МКПП и 6-скоростной АКПП, а второй использует только преселективную роботизированную трансмиссию DSG. Привод может быть исключительно передним.

Интерьер Volkswagen Tharu XR

В Россию привезли и предлагают к заказу из Китая машины в базовой комплектации Ruiyi с «младшим» двигателем. В их арсенал входит компактная цифровая приборная панель, мультируль, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер, электронный стояночный тормоз и датчики парковки.

Стоимость Volkswagen Tharu XR 2025 года без пробега под ключ в России, если верить объявлениям параллельных импортеров, составляет минимум 1 миллион 948 тысяч рублей.

Фото:Volkswagen

