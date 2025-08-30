Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую, но комфортабельную квартиру на колесах

Популярность активного отдыха набирает обороты во всем мире. И Япония здесь не исключение, где в последние годы наблюдается повальное увлечение кемперами.

Местная компания Field Life, специализацией которой является как раз такая техника, подготовила для любителей дальних путешествий с комфортом проект Vita, объединяющий в себе функции кемпера и легкового автомобиля с небольшим внутренним пространством.

Автодом Field Life Vita

В основе «Виты» лежит легкий минивэн Daihatsu Atrai. За счет уникальной конструкции с откидным верхом и максимальной внутренней высотой 200 см внутри автодома можно стоять в полный рост даже взрослым.

Внутри кемпервэна установлен длинный диван с боковыми подлокотниками, есть телевизор, кондиционер, складной стол и предусмотрена многофункциональная кухня.

Несмотря на ограниченное внутреннее пространство продуманы отделы для хранения, а конфигурация спального места может быть изменена в соответствии с потребностями покупателя.

К примеру, диван можно преобразовать в кровать длиной 160 см, а также в односпальную размером 180×50 см или 180×100 см. Поэтому путешествовать в этом автодоме с комфортом можно как в одиночку, так и втроем.

Приводит в движение этот крошечный автодом 0,66-литровый бензиновый турбомотор, агрегатированный бесступенчатой коробкой передач CVT.

Машина доступна в двух модификациях: с передним или полным приводом. Цены на нее в Японии стартуют от 3 миллионов 872 тысяч иен (2 миллиона 100 тысяч рублей).