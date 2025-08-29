Subaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно дороже в новом поколении

Ранее в этом году состоялась премьера нового кроссовера Subaru Forester Wilderness. Машина продавалась в этой версии в том числе в предыдущей генерации, но теперь с переходом в новое поколение стала заметно дороже.

Американский портал «CarsCoops» пишет, что местный офис «Субару» раскрыл цену нового Forester Wilderness и она составила 38 тысяч 385 долларов (3 миллиона 100 тысяч рублей), что на 2 тысячи 100 долларов (почти 170 тысяч рублей) дороже, чем было раньше.

Продажи Forester в так называемой «внедорожной» модификации Wilderness начнутся уже совсем скоро – этой осенью. Машина будет сочетать в себе брутальный внешний облик и расширенные возможности для того, чтобы съезжать с асфальта.

Subaru Forester Wilderness 2025

Главной «фишкой» такого исполнения «Форестера» является его подвеска, ориентированная на бездорожье. Клиренс в сравнении с простым кроссовером увеличен на 15 мм – до 236 мм, а 17-дюймовые колесные диски идут в комплекте с «грязевыми» покрышками.

В Subaru утверждают, что им удалось добиться отличной проходимости с точки зрения геометрии: угол въезда Forester Wilderness в новом поколении составил 23,5 градуса, а съезда 25,5 градусов.

Для того, чтобы улучшить практичность машины, на ее крыше расположили массивные рейлинги.

Вне зависимости от версии, все Forester нового поколения, в том числе вариант Wilderness, будут комплектоваться одним и тем же 2,5-литровым 4-цилиндровым оппозитным мотором на 180 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента.

Помогать ему предстоит бесступенчатой коробке передач и системе симметричного полного привода.