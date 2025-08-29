ДомойАвтоновости сегодняSubaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно дороже в новом поколении

Subaru Forester, который не боится грязи, оказался значительно дороже в новом поколении

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 2026 Subaru Forester Wilderness 828 1 1

Ранее в этом году состоялась премьера нового кроссовера Subaru Forester Wilderness. Машина продавалась в этой версии в том числе в предыдущей генерации, но теперь с переходом в новое поколение стала заметно дороже.

Американский портал «CarsCoops» пишет, что местный офис «Субару» раскрыл цену нового Forester Wilderness и она составила 38 тысяч 385 долларов (3 миллиона 100 тысяч рублей), что на 2 тысячи 100 долларов (почти 170 тысяч рублей) дороже, чем было раньше.

Продажи Forester в так называемой «внедорожной» модификации Wilderness начнутся уже совсем скоро – этой осенью. Машина будет сочетать в себе брутальный внешний облик и расширенные возможности для того, чтобы съезжать с асфальта. 

Копия 2026 Subaru Forester Wilderness 828 3 1
Subaru Forester Wilderness 2025

Главной «фишкой» такого исполнения «Форестера» является его подвеска, ориентированная на бездорожье. Клиренс в сравнении с простым кроссовером увеличен на 15 мм – до 236 мм, а 17-дюймовые колесные диски идут в комплекте с «грязевыми» покрышками.

В Subaru утверждают, что им удалось добиться отличной проходимости с точки зрения геометрии: угол въезда Forester Wilderness в новом поколении составил 23,5 градуса, а съезда 25,5 градусов. 

Для того, чтобы улучшить практичность машины, на ее крыше расположили массивные рейлинги. 

2026 Subaru Forester Wilderness 828 40 1

Вне зависимости от версии, все Forester нового поколения, в том числе вариант Wilderness, будут комплектоваться одним и тем же 2,5-литровым 4-цилиндровым оппозитным мотором на 180 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента.

Помогать ему предстоит бесступенчатой коробке передач и системе симметричного полного привода. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Subaru
ИСТОЧНИК:CarsCoops

Читайте также:

Последние новости:

Недорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив...

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

В Японии с нетерпением ждут неводородный кроссовер CR-V

Появится новый Toyota Prado, который может позволить себе...

Новый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Один из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser дешевле Prado будет...

Новая вместительная Lada на 7 мест появится раньше,...

Новый седан Hyundai немного крупнее Solaris получит фонари...

Назван самый недооцененный двигатель 90-х: он ничем не...

Популярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Lamborghini Huracan с пробегом 335 тысяч км по-прежнему...

Lexus готовит электрокар, который «задавит» Tesla Model 3

Аналог Hyundai Palisade от Kia вот-вот увидит свет

У вседорожника BMW X8 появился первый концепт-арт

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+