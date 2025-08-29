ДомойАвтоновости сегодняНедорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив Hilux в деталях

Недорогой рамный внедорожник Toyota Fortuner сменит поколение, повторив Hilux в деталях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
hilux

Внедорожник Toyota Fortuner появился на свет в 2004 году и представлял собой автомобиль, спроектированный на платформе пикапа Hilux. Не отойдет от этого амплуа он и в будущем поколении, которое должно дебютировать в ближайшие годы. По крайней мере на это указывают инсайдерские СМИ.

Индийская пресса пишет, что внешний и внутренний облик нового «Форчунер» может оказаться вдохновленным свежим Toyota Hilux, который еще находится в разработке. 

TOYOTA HILUX TRAVO full normal 800x480 1
Toyota Hilux нового поколения (неофициальный рендер)

Недавно в сеть утекли несколько патентных изображений этого автомобиля, на которых показан переделанный дизайн реформенного «утилитарника» и его модернизированный интерьер. 

С большой долей вероятности те же самые решения будут применены и в соплатформенном Toyota Fortuner, которому, как и прежде, предстоит базироваться на платформе Hilux.

Если эта информация подтвердится, то реформенный недорогой рамный внедорожник «Тойоты» примерит переработанную переднюю часть кузова с массивной решеткой радиатора и другими фарами, измененный бампер и новые задние фонари.

New Toyota Hilux leaked
Патентные изображения нового Toyota Hilux

В салоне Fortuner новой генерации может обзавестись большим отдельно стоящим информационно-развлекательным дисплеем (диагональю от 12 до 14 дюймов), а также виртуальной панелью приборов (вероятно, на 10 дюймов).

Что касается двигателей, то кардинальных перемен в оснащении внедорожника не ожидается. Скорее всего новый «Форчунер» сохранит 2,8-литровый турбодизель на 201 лошадиную силу, а также мягко-гибридную силовую установку с 48-вольтовым стартер-генератором. 

Дебют автомобиля запланирован на 2026 год.

