Появится новый Toyota Prado, который может позволить себе каждый

Стоимость новых Toyota Land Cruiser Prado в Японии начинается от 5,2-миллиона иен (2,8-миллиона рублей), но в большинстве других стран (в том числе в России) такие внедорожники оценены гораздо дороже.

Для большинства покупателей «Прадо» считается недоступным автомобилем, но вскоре у них появится возможность приобрести его за вполне вменяемые деньги. Правда есть один подвох.

Toyota Land Cruiser Prado за 325 рублей

Внедорожник будет примерно в 64 раза меньше, чем оригинальная машина. Все потому, что речь идет о коллекционной игрушечной модели, разработанной японской компанией Tomica.

Автомобиль основан на классической версии Land Cruiser 250/Prado и использует традиционную решетку радиатора с прямоугольными фарами.

Продавать машинку будут в двух вариантах цветов: золотистый с белой крышей и полностью черный.

Кузов автомобиля лился под давлением. По внешним элементам машина повторяет оригинальный «Прадо» почти в стопроцентной точности.

Стоимость машинки уже объявлена. За игрушечный Toyota LC Prado в Японии собираются просить 594 иены или всего 325 рублей по действующему курсу.

В продажу автомобиль поступит к октябрю 2025 года.