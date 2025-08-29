Один из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы вернуться совсем другим

Компания Nissan завершила выпуск модели GT-R R35, но прощаться с этим спортивным купе японский автопроизводитель не намерен, поскольку готовит совершенно новое поколение такого спорткара.

Ожидается, что в следующей генерации GT-R навяжет борьбу таким моделям как Toyota GR Super Sport и Honda NSX, которые еще не вышли в продажу.

Японский журнал «BestCarWeb» на днях выпустил серию рендерных изображений, попытавшись представить, как будет выглядеть следующий GT-R, а также дополнил свои спекулятивные картинки инсайдерской информацией об этом проекте.

Концепт-кар Nissan HyperForce

По данным этого портала, следующее поколение одного из самых знаменитых спорткупе Nissan превратится в чистый электромобиль, следуя тенденции времени. Сейчас «ниссановцы», разрабатывая эту машину, делают все возможное, чтобы установить на ней новый рекорд скорости на Нюрбургринге.

В основу проекта может лечь шоу-кар Hyper Force, представленный ранее, но с гораздо менее гипертрофированными формами. Судя по неофициальному рендеру, следующему GT-R предстоит оказаться похожей на этот концепт, но получить более традиционный и сдержанный облик.

Nissan GT-R нового поколения (неофициальный рендер)

Главной особенностью совершенно новой машины должен стать полноприводный силовой агрегат Advanced e-4ORCe, работающий на твердотельной технологии аккумуляторов. Максимальная мощность такой системы составит 1360 лошадиных сил.

Утверждается, что он обеспечит новому GT-R поразительную маневренность благодаря беспрецедентному управлению крутящим моментом на всех четырех колесах.

Дебют нового Nissan GT-R состоится ориентировочно в 2028 году. Стоимость машины в Японии может превысить 30 миллионов иен (16,5-миллиона рублей).