ДомойАвтоновости сегодняОдин из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы вернуться совсем другим

Один из самых знаменитых спорткупе Nissan ушел, чтобы вернуться совсем другим

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff 1

Компания Nissan завершила выпуск модели GT-R R35, но прощаться с этим спортивным купе японский автопроизводитель не намерен, поскольку готовит совершенно новое поколение такого спорткара.

Ожидается, что в следующей генерации GT-R навяжет борьбу таким моделям как Toyota GR Super Sport и Honda NSX, которые еще не вышли в продажу.

Японский журнал «BestCarWeb» на днях выпустил серию рендерных изображений, попытавшись представить, как будет выглядеть следующий GT-R, а также дополнил свои спекулятивные картинки инсайдерской информацией об этом проекте.

nissan hyper force concept front 6538ef6ab8cf6 1
Концепт-кар Nissan HyperForce

По данным этого портала, следующее поколение одного из самых знаменитых спорткупе Nissan превратится в чистый электромобиль, следуя тенденции времени. Сейчас «ниссановцы», разрабатывая эту машину, делают все возможное, чтобы установить на ней новый рекорд скорости на Нюрбургринге.

В основу проекта может лечь шоу-кар Hyper Force, представленный ранее, но с гораздо менее гипертрофированными формами. Судя по неофициальному рендеру, следующему GT-R предстоит оказаться похожей на этот концепт, но получить более традиционный и сдержанный облик.

cb7e9ec07ba707fd3c67a3815f7b015a 1
Nissan GT-R нового поколения (неофициальный рендер)

Главной особенностью совершенно новой машины должен стать полноприводный силовой агрегат Advanced e-4ORCe, работающий на твердотельной технологии аккумуляторов. Максимальная мощность такой системы составит 1360 лошадиных сил.

Утверждается, что он обеспечит новому GT-R поразительную маневренность благодаря беспрецедентному управлению крутящим моментом на всех четырех колесах. 

Дебют нового Nissan GT-R состоится ориентировочно в 2028 году. Стоимость машины в Японии может превысить 30 миллионов иен (16,5-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb, Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Kia готовит новый компактный и недорогой кроссовер

Новый Subaru Outback показался в высокопроизводительной версии STI

В Японии с нетерпением ждут неводородный кроссовер CR-V

Появится новый Toyota Prado, который может позволить себе...

Новый Mitsubishi Pajero Sport получит неузнаваемый дизайн

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser дешевле Prado будет...

Новая вместительная Lada на 7 мест появится раньше,...

Новый седан Hyundai немного крупнее Solaris получит фонари...

Назван самый недооцененный двигатель 90-х: он ничем не...

Популярный японский минивэн Toyota Estima близок к возрождению

Lamborghini Huracan с пробегом 335 тысяч км по-прежнему...

Lexus готовит электрокар, который «задавит» Tesla Model 3

Аналог Hyundai Palisade от Kia вот-вот увидит свет

У вседорожника BMW X8 появился первый концепт-арт

Компакт-кроссовер Kia дешевле Sportage сменит дизайн и лишится...

Следующий Mitsubishi Outlander выглянул из-под занавесы тайны

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+