Новый внедорожник Toyota Land Cruiser дешевле Prado будет «супер-проходимцем»

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия toyota land cruiser fj 1

В 2023 году на премьере Land Cruiser Prado нового поколения Toyota невзначай показала затемненное изображение некоего компактного внедорожника, который впоследствии должен стать самым недорогим предложением в семействе «Ленд Крузеров». 

С того времени минуло уже почти 2 года и такой автомобиль находится максимально близко к премьере. Ожидается, что дебют машины состоится в конце этого – начале следующего года. Недавно об этом перспективном проекте выяснились свежие подробности.

toyota fj cruiser teaser 02 1
Официальный тизер нового мини-внедорожника Toyota

Несмотря на небольшие размеры внедорожник Toyota, который, по слухам, назовут Land Cruiser FJ, получит лонжеронную раму, унаследованную у доступного азиатского пикапа Hilux Champ.

За внедорожную составляющую в машине будет отвечать система постоянного полного привода и дифференциал «Торсен», а также короткая колесная база и высокий дорожный просвет, которые наряду с уменьшенными свесами обещает новинке «Тойота» впечатляющие off-road-качества. 

Копия 2026 toyota land cruiser fj 1
Неофициальный рендер нового мини-внедорожника Toyota

Длина внедорожника вряд ли окажется больше 4,5-метра, а расстояние между его осями, по слухам, будет равно 2,7-метрам. Машине будет положен пятидверный кузов и полноразмерное запасное колесо на крышке багажника, намекающие на внедорожные качества автомобиля. 

Линейка двигателей Land Cruiser FJ сейчас находится в секрете, но ранние сообщения из Японии говорили о том, что автомобилю будет положен 2,7-литровый бензиновый мотор и 2,8-литровый «дизель». 

toyota hilux champ front angle low view 151499
Пикап Toyota Hilux Champ, на базе которого могут построить новый внедорожник Toyota

Порядок цен будет известен ближе к премьере, но внедорожник точно окажется дешевле Toyota Land Cruiser Prado, за который в Японии сейчас просят от 5 миллионов 200 тысяч иен (2,8-миллиона рублей). 

Фото:TalkWheels, Toyota

