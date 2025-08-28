Назван самый недооцененный двигатель 90-х: он ничем не хуже Toyota 2JZ и Nissan RB26

Каждая эпоха в автопроме обладает собственным невоспетым героем. Один из них – мотор Mitsubishi, который блистал в 90-х, но так не стал легендарным, как отдельные его конкуренты.

Портал «Hot Cars» выпустил новую статью, в которой назвал двигатель Mitsubishi 4G63T самым недооцененным мотором конца прошлого столетия.

Когда японцы решили разработать этот 2-литровый 4-цилиндровый силовой агрегат они не просто поставили на него турбонаддув и остановились, но создали нечто гораздо более невероятное. В итоге у них получился двигатель, впоследствии превзошедший даже более мощные моторы.

Mitsubishi 4G63T

Представленный в начале 1980-х годов в составе семейства двигателей Sirius, агрегат 4G63 был создан для достижения максимальной мощности.

Турбированный вариант появился в 1987 году и получил дополнительную литеру в индексе «T». Мотор дебютировал в Galant VR-4 и положил начало династии раллийных Lancer Evolution.

Особенным этот мотор делал его прочный чугунный блок, алюминиевая головка блока цилиндров DOHC, кованые стальные внутренние детали, а также масляные форсунки, рассчитанные на долговечность и при этом мощный «наддув».

За время своего существования, охватившее поколения Evo I и Evo IX, двигатель 4G63T претерпел значительные перемены: ему добавили турбины большего размера, усиленные шатуны и систему изменения фаз газораспределения MIVEC.

Mitsubishi 4G63T

Помимо Galant VR-4 и Lancer Evolution мотор ставился на модели Mitsubishi Eclipse (1 и 2 поколения), Outlander, Space Runner/RVR, а также сторонние Eagle Talon и Plymouth Laser.

Зарекомендовавший себя как раллийный двигатель 4G63T почти стал легендой, превзойдя многие V8, но по сей день остается в тени знаменитых Toyota 2JZ и Nissan RB26. Отчасти это связано с маркетингом и мифологией.

К примеру, тот же 2JZ был увековечен в модели Toyota Supra, ставшей культовой благодаря голливудскому фильму «Форсаж». В то время как мотор Nissan RB26 устанавливался на Skyline GT-R, не менее известный среди тюнеров.

Что касается Mitsubishi 4G63T, то он был положен более скромным Mitsubishi Eclipse, Galant, а также паре Plymouth и Eagle. Тюнерам нравился потенциал этого мотора для его форсирования до 1000 лошадиных сил, но такого же культурного влияния, как Toyota 2JZ-GTE и Nissan RB26DETT, он, к большому сожалению, так и не получил.