ДомойАвтоновости сегодняToyota поохотится на Hyundai и Ford со своим новым легковым пикапом

Toyota поохотится на Hyundai и Ford со своим новым легковым пикапом

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
63460 0 1

Toyota готовится выпустить новый компактный пикап, который будет конкурировать за покупателей с родоначальниками этого сегмента – моделями Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Как и потенциальные соперники, японский «утилитарник» задействует несущий кузов, а не рамное шасси. Тем самым оказавшись чем-то вроде кроссовера с открытым грузовым отсеком.

Информацию о планах по выпуску такой модели ранее раскрыл руководитель отдела планирования и стратегии североамериканского офиса «Тойоты» Купер Эриксон, подтвердивший, кто компания уже приняла решение по этому проекту. И главным вопросом сейчас является не то, появится он или нет, а когда.

63460 1 1
Спекулятивный рендер нового легкового пикапа Toyota

Как будет называться новинка Toyota в новом для нее сегменте пока неизвестно, но ходят слухи о планах возрождения названий T-100 и Stout.

Что касается платформы, то в основе автомобиля будет лежать «тележка» TNGA, которая сейчас используется в львиной доле современных моделей «Тойоты».

Механические подробности о новом легковом пикапе Toyota не раскрываются. Впрочем, инсайдеры пишут, что, скорее всего, машине будет предложена гибридная силовая установка.

63460 3 1
Спекулятивный рендер нового легкового пикапа Toyota

По габаритам автомобиль обещает быть близким к Toyota RAV4 нынешнего поколения, а по цене оказаться на уровне 30 тысяч долларов (примерно 2,4-миллиона рублей) в базовой версии.

В продажу новый пикап Toyota поступит осенью 2027 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Evren Özgün Spy Sketch

Читайте также:

Последние новости:

«УАЗ Буханка» и Lada Niva возглавили список мировых...

Внедорожник Suzuki Jimny Nomade, снятый с продаж из-за...

У Nissan Sentra появилась особая «черненая» версия для...

Малоизвестный бензино-электрический автомобиль Toyota рвется в рестайлинг

Самый продаваемый автомобиль в Корее станет электрическим

Новый «ресурсный» японский минивэн в России: дешевле, экономичнее...

Honda «освежила» свой популярный седан D-класса, оппонирующий Toyota...

Новый Mitsubishi Galant показан в реалистичном виде: потенциальный...

Новый Nissan Pathfinder может получить лестничную раму для...

Хэтчбек Sandero Stepway просится в рестайлинг: первые изображения

Аналог Mini Cooper из Китая стоит в 10...

Новый маленький и динамичный хэтчбек Toyota уже не...

Новый кроссовер Dacia, всплывший в Сети, оказался рестайлинговым...

Универсал повышенной проходимости Audi A5 Allroad показал себя...

Практичный пикап Toyota, который подойдет огородникам, раскрыл о...

Новый кроссовер Renault «не для всех» подловили в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+