Toyota поохотится на Hyundai и Ford со своим новым легковым пикапом

Toyota готовится выпустить новый компактный пикап, который будет конкурировать за покупателей с родоначальниками этого сегмента – моделями Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Как и потенциальные соперники, японский «утилитарник» задействует несущий кузов, а не рамное шасси. Тем самым оказавшись чем-то вроде кроссовера с открытым грузовым отсеком.

Информацию о планах по выпуску такой модели ранее раскрыл руководитель отдела планирования и стратегии североамериканского офиса «Тойоты» Купер Эриксон, подтвердивший, кто компания уже приняла решение по этому проекту. И главным вопросом сейчас является не то, появится он или нет, а когда.

Спекулятивный рендер нового легкового пикапа Toyota

Как будет называться новинка Toyota в новом для нее сегменте пока неизвестно, но ходят слухи о планах возрождения названий T-100 и Stout.

Что касается платформы, то в основе автомобиля будет лежать «тележка» TNGA, которая сейчас используется в львиной доле современных моделей «Тойоты».

Механические подробности о новом легковом пикапе Toyota не раскрываются. Впрочем, инсайдеры пишут, что, скорее всего, машине будет предложена гибридная силовая установка.

По габаритам автомобиль обещает быть близким к Toyota RAV4 нынешнего поколения, а по цене оказаться на уровне 30 тысяч долларов (примерно 2,4-миллиона рублей) в базовой версии.

В продажу новый пикап Toyota поступит осенью 2027 года.