Малоизвестный бензино-электрический автомобиль Toyota рвется в рестайлинг

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Toyota Aqua – популярный, но малознакомый покупателям отдельных рынков гибрид. Родственник хита Toyota Prius дожидается в его нынешнем поколении своего первого обновления, в котором внешний вид машины может быть заметно изменен, объем внутреннего пространства увеличен, а расход топлива снижен.

Ходят слухи, что реформенный хэтчбек Aqua лишится своего миловидного экстерьера в пользу более агрессивного дизайна с обилием резких линий. 

Машине может достаться новое оформление головной оптики C-образного типа, неформально названное «Hammerhead».

Обновленная Toyota Aqua (неофициальный рендер)

Боковины автомобиля имеют шансы примерить выпуклые формы в районе крыльев, а также получить выемки на дверях и совершенно новые колесные диски. Что касается кормы, то в этой части гибридная 5-дверка может измениться за счет других фонарей и бампера. 

Внутри от свежей «Аквы» ждут модернизированной цифровой приборной панели и дисплея мультимедийной системы. 

20210719 04 06 W610 H407 1
Интерьер актуальной Toyota Aqua

Мощность хэтчбека будет поддерживаться существующей гибридной силовой установкой, построенной вокруг 1,5-литрового бензинового атмосферного ДВС. Его максимальная отдача в актуальной Aqua составляет 116 лошадиных сил.

Помогает мотору никель-металлогидридный аккумулятор емкостью 5.0 А/ч, благодаря которому максимальный расход топлива машины составляет в среднем 2,9-литра бензина на 100 км.

Опционально для гибридного хэтчбека будет также доступна система полного привода E-Four, предлагающаяся актуальной версии этой модели. 

Фото:Kuruma-News, Toyota

