Самый продаваемый автомобиль в Корее станет электрическим

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
58107 34070 1657 1

Самый популярный автомобиль в Южной Корее – Kia Carnival – близок к переходу в новую генерацию, которая обещает для него ряд важных изменений. Одно из них – появление у этого минивэна полностью электрической модификации.

На днях в интернете появился первый концепт-арт нового Kia Carnival, демонстрирующий потенциальные изменения в экстерьере этого южнокорейского бестселлера. Судя по изображениям, вместительному минивэну «Киа» могут переформатировать переднюю часть кузова.

58107 34069 1650 1
Неофициальный рендер нового поколения Kia Carnival

Машине на рендерах досталась новая светодиодная подпись «Star Map», ставшая прерогативой самых последних моделей компании, а также заглушка под решетку радиатора, традиционная для «электричек».

По слухам, спроектировать новый Carnival EV хотят на базе платформы E-GMP нового поколения, разработанной Hyundai Motor Group. В «тележку» внесут ряд усовершенствований, в том числе добавят поддержку системы полного привода.

58107 34073 1754 1
Новое поколение гибридной платформы Kia

Помимо полностью электрической модификации следующий Carnival должен сохранить гибридную силовую установку, которая на этот раз станет более производительной с учетом габаритов и массы машины. 

Новая модель, скорее всего, будет приводиться в движение за счет 2,5-литрового турбогибридного силового агрегата, который был недавно представлен во вседорожнике Hyundai Palisade.

Его максимальная отдача должна составить 334 лошадиные силы, а средний расход топлива будет равен 7,1-литру бензина на каждые 100 км пути. 

Премьера нового поколения Kia Carnival должна состояться в следующем году.

Фото:Kia

