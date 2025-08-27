Самый продаваемый автомобиль в Корее станет электрическим

Самый популярный автомобиль в Южной Корее – Kia Carnival – близок к переходу в новую генерацию, которая обещает для него ряд важных изменений. Одно из них – появление у этого минивэна полностью электрической модификации.

На днях в интернете появился первый концепт-арт нового Kia Carnival, демонстрирующий потенциальные изменения в экстерьере этого южнокорейского бестселлера. Судя по изображениям, вместительному минивэну «Киа» могут переформатировать переднюю часть кузова.

Неофициальный рендер нового поколения Kia Carnival

Машине на рендерах досталась новая светодиодная подпись «Star Map», ставшая прерогативой самых последних моделей компании, а также заглушка под решетку радиатора, традиционная для «электричек».

По слухам, спроектировать новый Carnival EV хотят на базе платформы E-GMP нового поколения, разработанной Hyundai Motor Group. В «тележку» внесут ряд усовершенствований, в том числе добавят поддержку системы полного привода.

Новое поколение гибридной платформы Kia

Помимо полностью электрической модификации следующий Carnival должен сохранить гибридную силовую установку, которая на этот раз станет более производительной с учетом габаритов и массы машины.

Новая модель, скорее всего, будет приводиться в движение за счет 2,5-литрового турбогибридного силового агрегата, который был недавно представлен во вседорожнике Hyundai Palisade.

Его максимальная отдача должна составить 334 лошадиные силы, а средний расход топлива будет равен 7,1-литру бензина на каждые 100 км пути.

Премьера нового поколения Kia Carnival должна состояться в следующем году.