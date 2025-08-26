ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Pathfinder может получить лестничную раму для борьбы с Toyota LC...

Новый Nissan Pathfinder может получить лестничную раму для борьбы с Toyota LC Prado

Текст: Алексей Шмидт
rendering 2026 nissan pathfinder gets revealed early albeit only unofficially 7 1

Компания Nissan, терпящая финансовое бедствие, активно перекраивает свои предыдущие стратегии в пользу более агрессивных действий, способных вывести ее из кризиса. 

20 августа в Лас-Вегасе руководство японского автопроизводителя провело встречу дилеров, на которой анонсировало ряд новых продуктов.

Среди них оказалась совершенно новая рамная платформа, которую будут поддерживать сразу пять будущих моделей «Ниссан»: Navara новой генерации и возрожденный внедорожник Xterra и другие пока засекреченные автомобили.

2023 nissan pathfinder rock creek l 12 1649687718
Актуальный Nissan Pathfinder

Но еще интереснее оказалось заявление о том, что эта же рамная «тележка» впоследствии ляжет в основу свежей генерации модели Nissan Pathfinder.

Актуальный «Следопыт» используют платформу с несущим кузовом, которая применялась в легковых моделях компании. Переход Pathfinder на лестничное шасси, общее с Navara, может стать для этой модели возвращением к истокам и попыткой бросить вызов Toyota Land Cruiser Prado, пишут австралийские СМИ.

rendering 2026 nissan pathfinder gets revealed early albeit only unofficially 241355 1 1
Неофициальный рендер нового Nissan Pathfinder

Подробностей о технической стороне этого автомобиля пока нет от слова совсем, зато есть информация о его потенциальном родственнике по платформе – внедорожнике Xterra. Машина поступит в продажу в 2028 году и будет использовать гибридный силовой агрегат на базе мотора V6.

Кроме того, для проекта не исключается вариант силовой установки с увеличенным запасом хода (EREV), в котором внедорожник будет способен проезжать только на электротяге до 121 км. 

Фото:Digimods Design, Nissan
ИСТОЧНИК:CarExpert

