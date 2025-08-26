Новый маленький и динамичный хэтчбек Toyota уже не за горами

Toyota разрабатывает новый компактный хэтчбек, который, по слухам, вернет в строй название Starlet. Дебют этой новинки японской марки запланирован на следующий год, а пока инсайдеры подбрасывают в печь слухов об этой модели все больше визуальной и текстовой информации.

На днях в свет вышел очередной выпуск популярного журнала «BestCarWeb», одной из главных тем которого стало возрождение имени Starlet. Новый хэтчбек был показан сразу в двух вариациях – обычной и версии от ателье Gazoo Racing, который будет принимать участие в гоночных соревнованиях (серия Rally4).

Как видно на неофициальных рендерах, автомобили выглядят идентично. Единственной разницей между раллийным «Старлет» и массовым является наличие у гоночной модели специальной ливреи.

Toyota Starlet нового поколения (неофициальные рендеры массовой и гоночной версии)

Хэтчбеки выделяются раскосыми фарами, обрамленными светодиодными полосами, большими воздухозаборниками в бамперах, а также накладками из пластика на колесных арках и капоте.

Какими двигателями хотят комплектовать машины пока неизвестно. Ранее ходили слухи, что вариант Starlet от Gazoo Racing будет оснащен бензиновым турбомотором на 150 лошадиных сил, помогать которому предстоит механической коробке передач, но эта информация до сих пор не подтверждена компанией.

Ожидается, что главным акцентом в проекте нового «Старлет» станет не столько мощность, сколько вес машины. Инженеры Toyota постараются сделать хэтчбек максимально легким, чтобы обеспечить ему отличную динамику не прибегая к увеличению отдачи двигателя.