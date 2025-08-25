ДомойАвтоновости сегодняКлассический спортивный автомобиль Toyota вернется после 20-летнего перерыва: изображения

Классический спортивный автомобиль Toyota вернется после 20-летнего перерыва: изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
3 1 2

Классическая Toyota Celica, ставшая частью золотого века спорткаров, собирается вернуться в автомобильный мир. Первый прототип этой модели уже был показан дилерам компании на закрытой встрече, а его испытания стартовали. 

Ожидается, что премьера машины состоится в 2026 году, а продажи стартуют годом спустя. Недавно в интернете появились очередные неофициальные изображения новой Celica, обещающие спорткупе Toyota агрессивную внешность.

1 1 7
Рендер возрожденной Toyota Celica

На рендерах, подготовленных «ютубером» с ником «PoloTo», возрожденное спорткупе «Тойоты» щеголяет C-образными фарами в сочетании с центральной сквозной молдинговой полосой, огромной решеткой воздухозаборника снизу и воздуховодами по бокам, придающими автомобилю более спортивный вид. 

Кузов новой виртуальной Celica приобрел более обтекаемые очертания, а задняя часть оказалась украшена большой черной панелью со сквозными фонарями.

2 1 5
Рендер возрожденной Toyota Celica

Значительно приподнятые задние колесные арки и сдвоенные выхлопные трубы завершили общую картину экстерьерных особенностей спортивного купе, подчеркнув статус высокопроизводительной модели.

Ранние сообщения из Японии на тему оснащения новой Toyota Celica говорили о том, что возрожденный спортивный автомобиль будет питаться от 2-литрового турбомотора, максимальная отдача которого составит 400 лошадиных сил, а крутящий момент превысит 550 Нм.

Двигатель получит в пару систему полного привода GR-Four, а также спортивное шасси и подвеску от Gazoo Racing.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:PoloTo/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Простой, дешевый и надежный седан Honda может обрести...

Первый внедорожник McLaren будет полностью электрическим

Mercedes-Benz E-Class из под такси проехал 2 млн...

Новый внедорожный пикап Hyundai на базе General Motors...

Седан Hyundai круче Solaris получит в новом поколении...

Новый рамный внедорожник Nissan на замену Toyota Prado:...

Минивэн Toyota Sienta стал модульной микро-комнатой на колесах

На продажу выставили самый дешевый «Гелендваген»

Hyundai готовит для своих будущих моделей новый дизайн...

Для нового Dacia Duster придумали версию «на ходулях»

Новый Audi Q7 готов к премьере: первые изображения 

Хэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

В Китае путают новый кроссовер Xiaomi с Ferrari:...

Мини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Новый «нетрадиционный» кроссовер Hyundai бьет рекорды продаж

Renault удивит соперником Hyundai Palisade с китайскими корнями

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+