Классический спортивный автомобиль Toyota вернется после 20-летнего перерыва: изображения

Классическая Toyota Celica, ставшая частью золотого века спорткаров, собирается вернуться в автомобильный мир. Первый прототип этой модели уже был показан дилерам компании на закрытой встрече, а его испытания стартовали.

Ожидается, что премьера машины состоится в 2026 году, а продажи стартуют годом спустя. Недавно в интернете появились очередные неофициальные изображения новой Celica, обещающие спорткупе Toyota агрессивную внешность.

Рендер возрожденной Toyota Celica

На рендерах, подготовленных «ютубером» с ником «PoloTo», возрожденное спорткупе «Тойоты» щеголяет C-образными фарами в сочетании с центральной сквозной молдинговой полосой, огромной решеткой воздухозаборника снизу и воздуховодами по бокам, придающими автомобилю более спортивный вид.

Кузов новой виртуальной Celica приобрел более обтекаемые очертания, а задняя часть оказалась украшена большой черной панелью со сквозными фонарями.

Рендер возрожденной Toyota Celica

Значительно приподнятые задние колесные арки и сдвоенные выхлопные трубы завершили общую картину экстерьерных особенностей спортивного купе, подчеркнув статус высокопроизводительной модели.

Ранние сообщения из Японии на тему оснащения новой Toyota Celica говорили о том, что возрожденный спортивный автомобиль будет питаться от 2-литрового турбомотора, максимальная отдача которого составит 400 лошадиных сил, а крутящий момент превысит 550 Нм.

Двигатель получит в пару систему полного привода GR-Four, а также спортивное шасси и подвеску от Gazoo Racing.