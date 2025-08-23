На продажу выставили самый дешевый «Гелендваген»

Кто не мечтает о том, чтобы стать владельцем Mercedes-Benz G-Class? «Гелендваген» считается одним из самых желанных автомобилей на планете и придает своему обладателю дополнительный статус. Вот только стоят такие машины недешево, что отбивает у многих охоту к их поиску и покупке.

Но недавно в интернете появилось объявление, которое предлагает приобрести автомобиль, внешне практически неотличимый от оригинального G-Class. И, что самое главное, стоит такая машина вполне вменяемых денег.

Реплика Mercedes-Benz G-Class, сделанная из гольф-кара

В основе реплики «Гелика» лежит неизвестный гольф-кар, который за счет пластиковых панелей превратили в нечто, с отдельных ракурсов сильно напоминающее роскошный внедорожник Mercedes.

Продавец утверждает, что ездить на нем можно не только по полям для гольфа, но и в зависимости от местных законов на некоторых дорогах общего пользования (только не по шоссе).

Пробег машины составляет всего 1111 миль. Приводит в движение внедорожник электрическая силовая установка мощностью 3500 Вт. Максимальная скорость автомобиля составляет 40 миль в час (65 км), а запас хода равен 125 милям или 200 километрам.

В оснащение дешевой копии «Гелика» входят светодиодные фары и задние фонари, салонный обогреватель и даже кондиционер. Предусмотрено кнопочное зажигание, как в современных машинах, мультимедийная система, а также электростеклоподъемники.

Стоимость внедорожника составляет 14 тысяч долларов или 1 миллион 125 тысяч рублей. Автомобиль находится в США.