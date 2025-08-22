ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi представила новое поколение Delica Mini

Mitsubishi представила новое поколение Delica Mini

Текст: Алексей Шмидт
Компания Mitsubishi показала новое поколение кей-кара Delica Mini. Автомобиль, ставший бестселлером сразу после своего выхода в продажу в 2023 году, пережил первую модернизацию, которая внесла коррективы в его внешность и техническую часть.

Как и прежде, Delica Mini основана на кей-вэне eK Space. Машина отличается узнаваемым стилем, а также более просторным и удобным салоном.

Новое поколение Mitsubishi Delica Mini

На бамперах автомобиля разместилась имитация защитных пластин, решетка радиатора была переделана, но фары сохранили полукруглые ДХО. 

Благодаря поднятию угла передних стоек кузова верхняя часть лобового стекла теперь выдвинута вперед на 10 см, что расширяет обзор с водительского места.

Переднюю панель было решено выполнить в другом стиле в сравнении с предшественником, а также интегрировать в нее 7-дюймовый ЖК-экран «приборки» и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. 

Силовая установка, включая двигатель и трансмиссию, в новой Delica Mini соответствует первому поколению этой модели, но была незначительно доработана.

Ее мощностные характеристики еще не опубликованы, но в первой генерации отдача компактного мотора этой модели в атмосферном варианте составляла 52 лошадиные силы, а в «наддувном» 64 л.с.

В продажу реформенный компакт Mitsubishi поступит в ближайшие несколько месяцев.  

Фото:Mitsubishi

