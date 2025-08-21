Роскошный китайский седан лучше Mercedes S-Class обещают привезти в Россию почти за 18 млн рублей

В 2024 году китайские компании Huawei и JAC объединили усилия и представили новый премиальный седан Maextro S800, который журналисты называют автомобилем, превосходящим во многих аспектах образцовый Mercedes-Benz S-Class.

В середине июня роскошные гибридные и электрические 4-дверки начали поставлять заказавшим их клиентам в Китае, а теперь такие машины стали доступны на российском рынке.

Maextro S800

Как удалось выяснить Daily-Motor, одна компания, главным направлением которой является поставка машин в РФ из Китая через параллельные схемы ввоза, готова привезти местным покупателям новые седаны Maextro S800 напрямую из «Поднебесной». По словам продавца, автомобили есть в наличии и полностью готовы к отправке из КНР в Россию.

Maextro S800 представляет собой большой седан, длина которого превышает 5,4-метра. Расстояние между осями модели равно 3,4-метрам. Таким образом по габаритам он легко обходит легендарный Mercedes-Benz S-Class.

Главными «фишками» китайской роскошной 4-дверки, созданной усилиями двух крупнейших местных корпораций, является ее инновационная подвеска, полноуправляемое шасси, а также широкий набор электронных водительских помощников, которые управляются самыми последними программными решениями Huawei.

В Китае S800 предлагается в двух вариантах – гибрид и чистый электромобиль. Мощность первого варьируется от 480 до 964 лошадиных сил. Ее запас хода только на электрической тяге составляет 370 км.

Что касается полностью «батарейного» исполнения, то его дальнобойность достигает 702 км по китайскому стандарту CLTC.

В Россию обещают привезти гибридный Maextro S800, максимальная отдача которого составляет 864 лошадиные силы. Привод машины полный, а в качестве трансмиссии используется «автомат».

За китайский аналог Mercedes-Benz S-Class его заказчику в нашей стране придется заплатить 17 миллионов 600 тысяч рублей. Утверждается, что эта сумма включает в себя все сборы и доставку автомобиля во Владивосток.