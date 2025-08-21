Самый известный кроссовер Porsche показан с новым дизайном и оснащением

В середине лета компания Porsche вывела на тесты новое поколение кроссовера Cayenne. Автомобиль считается самым известным представителем линейки SUV в гамме штутгартской марки, поэтому ожидания от модернизации этой модели крайне высоки.

Воспользовавшись шпионскими фотографиями прототипов таких «паркетников» дизайнер «Theottle» представил собственное видение проекта нового Cayenne.

По мнению независимого цифрового художника, главный кроссовер Porsche в дизайне ждут эволюционные, а не революционные изменения. Чего не скажешь о технической части этой модели.

Новый Porsche Cayenne (неофициальный рендер)

Новому «Кайену», по слухам, предстоит примерить слегка другие фары, а также избавиться от решетки радиатора, ведь на этот раз машина перейдет на электротягу (выпуск кроссовера с ДВС будет продолжаться параллельно до 2030 года).

Бампер примерит широкие воздухозаборники по бокам, боковины будут перелицованы за счет более широкого пластикового обвеса, а корма поменяет вид благодаря иной крышки багажника, модернизированных фонарей и имитации диффузора серебристого цвета.

Новый Porsche Cayenne (неофициальный рендер)

В основе Cayenne нового поколения (электрической версии) будет лежать архитектура PPE. На аналогичной «тележке» сейчас построен новый Porsche Macan.

Технические подробности об этом проекте пока не приводятся, но, скорее всего, в самых дорогих исполнениях максимальная отдача кроссовера достигнет отметки в 1000 лошадиных сил.

Мировая презентация нового кроссовера Porsche Cayenne, перешедшего на электричество, запланирована на следующий год.