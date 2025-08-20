Популярную практичную Toyota засняли вблизи перед дебютом нового поколения

ДомойАвтоновости сегодняПопулярную практичную Toyota засняли вблизи перед дебютом нового поколения

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
flagra toyota hilux 2026 tambem ganhara cara nova com cabine simples 1 1

В 2025 году пикап Toyota Hilux в нынешней итерации справит десятилетний юбилей на рынке, и в ближайшие месяцы переживет серьезную модернизацию. Журналисты указывают, что речь идет не совсем о новом поколении, а о масштабном обновлении. 

Ранее в интернете появлялись фотографии с тестов нового Hilux с двухрядной кабиной, а теперь в Сеть утекли снимки этой модели в однорядном исполнении. Запечатлеть машину вблизи удалось пользователю «Autonetmagz». 

flagra toyota hilux 2026 tambem ganhara cara nova com cabine simples 3

На фотографиях, несмотря на камуфляж, видно, что пикап приобретет более узкие и «острые» фары, а также получит выразительную решетку радиатора и высокий капот. 

Сбоку изменения могут оказаться незначительными и ограничиться появлением новых наружных зеркал, а также других колесных дисков, а сзади новых фонарей и переработанного бампера. 

flagra toyota hilux 2026 tambem ganhara cara nova com cabine simples 2

Что касается внутреннего убранства, то в салоне нового Hilux ждут переделанную переднюю панель, схожую по компоновке с внедорожником Land Cruiser Prado, и большой мультимедийный экран.

В продажу Toyota Hilux поступит во второй половине года и начнет свой вояж с Таиланда, где пикап традиционно зовется Travo. В других странах машина появится в период с 2026 по 2027 год. 

Фото:Autonetmagz

