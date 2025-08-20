Toyota выпустит абсолютно новый легковой пикап на базе RAV4

С премьерой нового поколения кроссовера Toyota RAV4 ходили слухи о планах компании Toyota по выпуску нового легкового пикапа. И, судя по всему, такой автомобиль действительно появится в ближайшие годы.

По крайней мере на это указывают журналисты портала «MotorTrend», утверждающие, что соответствующие решения уже приняты.

По словам инсайдеров, главным вопросом теперь стоит не слово «если», а слово «когда». Автомобиль, в основу которого может лечь платформа RAV4 актуального поколения, готовится для того, чтобы навязать борьбу лидерам этого сегмента – моделям Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Неофициальный рендер нового легкового пикапа Toyota

Как и конкуренты, новинка «Тойоты» получит несущий и компактный кузов. О том, как будет называться эта машина информации пока нет, но, по слухам, рассматривается сразу несколько имен: T-100 и Stout, а также Taquito.

Благодаря платформе TNGA автомобилю с большой долей вероятности будет положена гибридная система, которая позволит машине быть эффективной на проселочных дорогах, но при этом не расходовать много топлива при движении по трассе, а также обеспечивать приемлемую динамику в том числе под нагрузкой.

Журналисты из США уверены, что появления нового легкового пикапа Toyota стоит ждать осенью 2027 года.

Ориентировочная цена машины может составить 30 тысяч долларов или 2,4-миллиона рублей по нынешнему курсу.