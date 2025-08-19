Долгожданная Mitsubishi Delica D:6 получит прочный кузов и систему S-AWC: дебют уже в октябре

Нынешняя генерация популярного минивэна Mitsubishi Delica (D:5) представлена на японском рынке на протяжении 18 лет. В ближайшие месяцы эта модель должна пройти через долгожданную модернизацию, с которой внешность и механическая сторона машины претерпят значительные изменения.

На днях подробностями о проекте новой Delica D:6 поделились японские СМИ. По словам инсайдеров, премьера минивэна-бестселлера состоится раньше запланированного срока. Показать автомобиль могут уже на выставке японской мобильности в октябре этого года.

Новая Mitsubishi Delica D:6 (рендер)

Внешне новинке предстоит перенять брутальные формы, вдохновленные пикапом L200, а также обзавестись сквозными задними фонарями, которые будут заимствованы у компактной модели Delica Mini.

Кузов минивэна должен увеличиться в габаритах. За счет длины в 4800 мм и ширины в 1800 мм внутри новой Delica будет достаточно места как для пассажиров, так и для их багажа.

Ожидается, что в новом поколении Mitsubishi Delica (D:6) получит полностью цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. Общая компоновка салона будет минималистичной, но при этом технологичной, напоминая интерьер пикапа L200.

Интерьер пикапа Mitsubishi L200

За способности машины на бездорожье предстоит отвечать системе полного привода S-AWC с четырьмя режимами движения.

С ней инженеры Mitsubishi собираются обеспечить более точное распределение крутящего момента между передними и задними колесами в зависимости от дорожного покрытия, а также улучшить топливную экономичность автомобиля и его общую устойчивость.

О том, какими двигателями собираются комплектовать новую «Делику», пока информации нет, но, вероятно, одним из них окажется прежний 2,2-литровый турбодизельный агрегат мощностью 145 лошадиных сил.

Кроме того, не исключен вариант с гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового ДВС MIVEC.