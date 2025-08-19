Долгожданная Mitsubishi Delica D:6 получит прочный кузов и систему S-AWC: дебют уже в октябре

Нынешняя генерация популярного минивэна Mitsubishi Delica (D:5) представлена на японском рынке на протяжении 18 лет. В ближайшие месяцы эта модель должна пройти через долгожданную модернизацию, с которой внешность и механическая сторона машины претерпят значительные изменения.
На днях подробностями о проекте новой Delica D:6 поделились японские СМИ. По словам инсайдеров, премьера минивэна-бестселлера состоится раньше запланированного срока. Показать автомобиль могут уже на выставке японской мобильности в октябре этого года.
Внешне новинке предстоит перенять брутальные формы, вдохновленные пикапом L200, а также обзавестись сквозными задними фонарями, которые будут заимствованы у компактной модели Delica Mini.
Кузов минивэна должен увеличиться в габаритах. За счет длины в 4800 мм и ширины в 1800 мм внутри новой Delica будет достаточно места как для пассажиров, так и для их багажа.
Ожидается, что в новом поколении Mitsubishi Delica (D:6) получит полностью цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. Общая компоновка салона будет минималистичной, но при этом технологичной, напоминая интерьер пикапа L200.
За способности машины на бездорожье предстоит отвечать системе полного привода S-AWC с четырьмя режимами движения.
С ней инженеры Mitsubishi собираются обеспечить более точное распределение крутящего момента между передними и задними колесами в зависимости от дорожного покрытия, а также улучшить топливную экономичность автомобиля и его общую устойчивость.
О том, какими двигателями собираются комплектовать новую «Делику», пока информации нет, но, вероятно, одним из них окажется прежний 2,2-литровый турбодизельный агрегат мощностью 145 лошадиных сил.
Кроме того, не исключен вариант с гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового ДВС MIVEC.