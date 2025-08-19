ДомойАвтоновости сегодняДолгожданная Mitsubishi Delica D:6 получит прочный кузов и систему S-AWC: дебют уже...

Долгожданная Mitsubishi Delica D:6 получит прочный кузов и систему S-AWC: дебют уже в октябре

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия Mitsubishi Delica D6 2 1024x674 1

Нынешняя генерация популярного минивэна Mitsubishi Delica (D:5) представлена на японском рынке на протяжении 18 лет. В ближайшие месяцы эта модель должна пройти через долгожданную модернизацию, с которой внешность и механическая сторона машины претерпят значительные изменения. 

На днях подробностями о проекте новой Delica D:6 поделились японские СМИ. По словам инсайдеров, премьера минивэна-бестселлера состоится раньше запланированного срока. Показать автомобиль могут уже на выставке японской мобильности в октябре этого года. 

Копия Mitsubishi Delica D6 1024x769 1
Новая Mitsubishi Delica D:6 (рендер)

Внешне новинке предстоит перенять брутальные формы, вдохновленные пикапом L200, а также обзавестись сквозными задними фонарями, которые будут заимствованы у компактной модели Delica Mini.

Кузов минивэна должен увеличиться в габаритах. За счет длины в 4800 мм и ширины в 1800 мм внутри новой Delica будет достаточно места как для пассажиров, так и для их багажа.  

Ожидается, что в новом поколении Mitsubishi Delica (D:6) получит полностью цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. Общая компоновка салона будет минималистичной, но при этом технологичной, напоминая интерьер пикапа L200.

2025 or 2026 mitsubishi outlander phev receives host of unofficial goodies in fantasy land 23 1 1
Интерьер пикапа Mitsubishi L200

За способности машины на бездорожье предстоит отвечать системе полного привода S-AWC с четырьмя режимами движения.

С ней инженеры Mitsubishi собираются обеспечить более точное распределение крутящего момента между передними и задними колесами в зависимости от дорожного покрытия, а также улучшить топливную экономичность автомобиля и его общую устойчивость.

О том, какими двигателями собираются комплектовать новую «Делику», пока информации нет, но, вероятно, одним из них окажется прежний 2,2-литровый турбодизельный агрегат мощностью 145 лошадиных сил.

Кроме того, не исключен вариант с гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового ДВС MIVEC.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети, Mitsubihsi

Читайте также:

Последние новости:

Новый кроссовер Renault Aurora 2 обещает сразиться за...

Новый Mercedes-Benz GLC навяжет борьбу электрическим Porsche Macan...

Старый Subaru Forester научили обгонять Nissan GT-R и...

Новый кроссовер Nissan Duster, который бросит вызов Hyundai...

Главная новинка Mitsubishi следующего года показалась в неожиданном...

Пять самых дорогих SUV в мире

Представлен смелый концепт-арт следующего поколения хита Toyota Corolla

Идеальный внедорожник Toyota для фермеров близок к новому...

Новый компакт-кроссовер Suzuki дешевле Renault Duster и Hyundai...

Новый минивэн Lada на замену Largus удивит дизайном...

Релиз нового суперкупе от Toyota может быть отложен...

Внедорожная версия пикапа Mitsubishi L200: каким будет новый...

Король семейных автомобилей из Кореи обновился и вышел...

Новый недорогой минивэн Dacia Sandman на базе Trafic:...

Новый внедорожник MG «на раме» обещает отправить в...

Новый Nissan Cube появится уже совсем скоро: новый...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+