Старый Subaru Forester научили обгонять Nissan GT-R и даже Ferrari

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия KONDO PSY 0377 1

Второе поколение Subaru Forester (SG9), выпускавшееся в период с 2002 по 2007 годы, имел заводские высокопроизводительные версии, но ни одной из них не удавалось конкурировать с Nissan GT-R или суперкарами. 

Владельца одного из таких автомобилей в Японии это не устроило и он обратился в местную компанию Kondo Engineering, которая превратила универсал повышенной проходимости в настоящую ракету на колесах.

Копия KONDO PSY 0383 1
Subaru Forester SG9 с мотором мощностью свыше 600 лошадиных сил

Проект получил название Firestar и выделяется своей невероятной мощностью, которая превышает отметку в 600 лошадиных сил.

Под капотом «Форестера» был размещен 3,3-литровый бензиновый мотор с двойным турбонаддувом, состыкованный с автоматической коробкой передач. Двигатель основан на горизонтально-оппозитном агрегате Aclyone SVX и обладает большим потенциалом в качестве базы для тюнинга.

Копия KONDO PSY 0415 1

После того, как мотор был интегрирован в Forester, к нему пристыковали пару турбин Trust TD05-18G (6 см²), а также систему управления Trust e-Manage Ultimate. В итоге максимальная мощность одного из главных бестселлеров Subaru в истории превысила 600 лошадиных сил, гарантировав ему огромную прибавку в скорости. 

Копия KONDO PSY 0356 1

Дополнительные улучшения включили в себя установку двухвыхлопной системы Kondo Engineering со спортивными катализаторами, перенастройку системы охлаждения с использованием 13-ступенчатого масляного радиатора Blitz и других мелких технических доработок.

По словам авторов проекта теперь Forester SG9 способен обогнать на трассе не только Nissan GT-R, но и некоторые модели Ferrari. 

В какую сумму обошлась переделка машины ее владельцу не уточняется. 

Фото:Kondo Engineering

