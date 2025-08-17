Новый недорогой минивэн Dacia Sandman на базе Trafic: подробности

Несколько лет назад два британских журналиста Колин Гудвин и Бен Саммерелл-Юда предложили концепцию некоего недорого минивэна, который теоретически могла бы построить румынская Dacia (суббренд Renault).

Позднее макет такого автомобиля был мельком замечен в штаб-квартире компании, что породило слухи о скором появлении этой модели в продаже.

Накануне об этом проекте выяснились свежие подробности. Несмотря на то, что ни в самой Dacia, ни в Renault Group пока не подтверждают существование нового минивэна, ходят слухи, что машина может появиться в продаже уже в 2026 году.

По слухам, автомобиль назовут Sandman и построят его на платформе модели Renault Trafic.

Неофициальный рендер нового минивэна Dacia

Автомобиль может получить угловатый кузов с обилием пластиковых неокрашенных деталей, что должно положительным образом сказаться на итоговой цене автомобиля.

Оформление «передка» новый минивэн Dacia, по слухам, унаследует у SUV-моделей Duster и Bigster с характерными Y-образными дневными ходовыми огнями и штрихами решетки радиатора.

В качестве движущей силы в проекте Sandman могут задействовать различные варианты двигателей: от бензинового до дизельного и гибридного моторов, а также двухтопливной силовой установки Eco-G.

Полностью электрический вариант машины не исключен, но крайне маловероятен, так как не позволит сделать автомобиль дешевым.

Макет нового минивэна Dacia в штаб-квартире компании

В качестве потенциальных конкурентов новинки Dacia называют популярные модели Volkswagen Caddy California и Ford Transit Nugget.

Если машина и вправду появится в продаже, то будет стоить от 15 до 35 тысяч евро (1,4 – 3,3-миллиона рублей), что станет ее ключевым преимуществом перед соперниками в этом классе.