ДомойАвтоновости сегодняВ России начали продавать самый безотказный пикап на планете

В России начали продавать самый безотказный пикап на планете

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 08 16 в 13.10.56

На российском рынке сегмент пикапов никогда не был грозной силой, заметно уступая по продажам практически всем категориям массовых автомобилей. Несмотря на это дилеры предлагали и продолжают предлагать машины этого утилитарного класса и периодически привозят в РФ новинки.

Одна из них стоит на фоне остальных особняком, поскольку по признанию авторитетного мирового исследовательского агентства «Consumer Reports» является самым надежным пикапом на планете.

По информации «Daily-Motor», в России начали предлагать новые пикапы Ford Ranger. Машины привезены в страну в рамках схемы параллельного импорта без какого-либо непосредственного участия в этом процессе компании «Форд». 

Снимок экрана 2025 08 16 в 13.11.15
Ford Ranger 2025

Автомобили предлагаются в нескольких вариантах оснащения, но все они представлены только в исполнении с двухрядной кабиной. 

Для покупателей Ranger доступен как в варианте с 2,3- и 3-литровыми бензиновыми моторами, так и с 2,3-литровым «дизелем». Мощность двигателей варьируется от 186 до 397 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для новых «Ренджеров» в России доступен исключительно «автомат», а привод может быть только полным. 

Снимок экрана 2025 08 16 в 13.11.06
Интерьер Ford Ranger 2025

Порядок цен на эту модель выглядит следующим образом. Самые доступные предложения начинаются от 4 миллионов 849 тысяч рублей, в то время как наиболее дорогие машины оценены в 10 миллионов 600 тысяч рублей.

Согласно исследованию «Consumer Reports», именно Ford Ranger является самым безотказным пикапом в 2025 году.

Машине был присвоен рейтинг надежности в 65 баллов из 100, благодаря которому она с большим отрывом опередила модели Ford Maverick, Honda Ridgeline, Jeep Gladiator и другие автомобили своего сегмента. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Ford

Читайте также:

Последние новости:

В Германии продают аскетичный кемпер на базе «УАЗ...

Хэтчбек Toyota с мизерным расходом топлива изменится уже...

Двигатели в Honda не «ходят» без проблем даже...

«Гелендваген» показали в крутом тюнинге от Keyvany

Citroen обновил свой самый маленький и дешевый автомобиль

В интернет выложили изображения несуществующего купе-кроссовера Mercedes-Benz GLF

Немцы превратили хитовую модель Toyota в зверя бездорожья

Самый большой и дорогой кроссовер BMW показался на...

В Германии утверждают, что электрокары приближаются по цене...

Subaru выпустит шустрый хэтчбек с новейшим оппозитным двигателем

Один из редчайших Nissan GT-R выставили на продажу

Renault готовит китайско-корейскую замену кросс-купе Arkana

Легковой пикап Kia против Hyundai Santa Cruz и...

Кроссоверы Hyundai и Kia стало сложнее угнать, но...

Автомобили, которые не проедут без поломок даже 160...

Важнейший автомобиль в истории нашли брошенным в сарае...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+