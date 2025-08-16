В России начали продавать самый безотказный пикап на планете

На российском рынке сегмент пикапов никогда не был грозной силой, заметно уступая по продажам практически всем категориям массовых автомобилей. Несмотря на это дилеры предлагали и продолжают предлагать машины этого утилитарного класса и периодически привозят в РФ новинки.

Одна из них стоит на фоне остальных особняком, поскольку по признанию авторитетного мирового исследовательского агентства «Consumer Reports» является самым надежным пикапом на планете.

По информации «Daily-Motor», в России начали предлагать новые пикапы Ford Ranger. Машины привезены в страну в рамках схемы параллельного импорта без какого-либо непосредственного участия в этом процессе компании «Форд».

Ford Ranger 2025

Автомобили предлагаются в нескольких вариантах оснащения, но все они представлены только в исполнении с двухрядной кабиной.

Для покупателей Ranger доступен как в варианте с 2,3- и 3-литровыми бензиновыми моторами, так и с 2,3-литровым «дизелем». Мощность двигателей варьируется от 186 до 397 лошадиных сил. В качестве трансмиссии для новых «Ренджеров» в России доступен исключительно «автомат», а привод может быть только полным.

Интерьер Ford Ranger 2025

Порядок цен на эту модель выглядит следующим образом. Самые доступные предложения начинаются от 4 миллионов 849 тысяч рублей, в то время как наиболее дорогие машины оценены в 10 миллионов 600 тысяч рублей.

Согласно исследованию «Consumer Reports», именно Ford Ranger является самым безотказным пикапом в 2025 году.

Машине был присвоен рейтинг надежности в 65 баллов из 100, благодаря которому она с большим отрывом опередила модели Ford Maverick, Honda Ridgeline, Jeep Gladiator и другие автомобили своего сегмента.