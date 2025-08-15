Citroen обновил свой самый маленький и дешевый автомобиль

Компания Citroen возродила компакт-кар Ami в начале 2020-х. Уникальная модель в линейке французского автопроизводителя не избежала обязательного этапа в своей истории – рестайлинга середины жизненного цикла.

Машина пережила существенные перемены с точки зрения внешности, но технически осталась практически той же, что была раньше.

Визуально отличить новый Ami от предшественника можно по другому бамперу, придающему компакту более веселый вид. Украсить машину предлагают набором наклеек и цветными колпаками. Кроме того, существует возможность выбора одного из новых ярких цветов кузова (Spicy – красный, Menty – зеленый, Icy – белый).

Citroen Ami 2025

Как и предыдущий Ami, реформенный автомобиль обладает асимметричными дверями – одна из них открывается в привычную сторону, а другая – против движения. Длина машины составила 2,41-метра, а ширина всего 1,39-метра, за счет чего Ami способен творить чудеса на парковках.

Интерьер Citroen Ami 2025

Интерьер изменился за счет новых элементов дизайна и улучшенных материалов отделки.

Никаких инноваций под капотом не произошло. Двигатель мощностью всего 8 лошадиных сил и практичная батарея емкостью 5,4 кВт/ч остались прежними. Их будет достаточно для того, чтобы неспешно проехать 75 километров.

Самый маленький и дешевый новый автомобиль Citroen уже обзавелся ценой. В Европе за него собираются просить от 7 тысяч 990 евро или всего 750 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.