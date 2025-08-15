ДомойАвтоновости сегодняСамый большой и дорогой кроссовер BMW показался на реалистичных изображениях

Самый большой и дорогой кроссовер BMW показался на реалистичных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
X7 second try BMW next X7 bmw bmwx7 2 1

Самым крупным представителем модельной SUV-линейки компании BMW является кроссовер X7. Флагманский вседорожник встал на конвейер баварского автопроизводителя в 2019 году и сейчас дожидается первой смены генерации. 

Никаких подтвержденных подробностей об этой новинке «БМВ» пока нет, однако прототипы новых «Икс седьмых» уже колесят по общественным дорогам.

Воспользовавшись снимками тестовых новых X7, сделанных фотошпионами, цифровой художник с ником «lars_o_saeltzer» подготовил серию рендерных изображений этого кроссовера. Причем сумел показать эту важную для BMW модель с нескольких ракурсов.

X7 second try BMW next X7 bmw bmwx7 4
BMW X7 нового поколения (спекулятивный рендер)

По мнению автора изображений, машина сохранит фирменную решетку радиатора в форме «ноздрей», но сама она немного сменит конструкцию и наполнение, а также обзаведется светящимся обрамлением. Бамперы будут обновлены, а колесные диски поменяют оформление. 

Модернизации подвергнется оптика, которую выполнят в нескольких уровнях и наделят внутренними линиями, заимствованными с концепции Neue Klasse.  

X7 second try BMW next X7 bmw bmwx7 1 1
BMW X7 нового поколения (спекулятивный рендер)

Сзади новый BMW X7 должен примерить другие фонари, а боковины кузова машины могут выделиться специальными скрытыми ручками и большими черными колесными дисками. 

Кроссовер собираются построить на платформе CLAR, прошедшей через процедуру модернизации. В линейку моторов машины войдут мягко-гибридные силовые установки, а также «топовый» двигатель V8 для варианта «M». Кроме того, у нового X7 почти наверняка будет полностью электрический вариант iX7.

Выпуск кроссовера стартует в 2027 году. 

Фото:lars_o_saeltzer

