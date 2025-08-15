Легковой пикап Kia против Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick не появится в продаже

Надежды на то, что Kia выпустит компактный пикап на несущем кузове, который окажется конкурентом популярных моделей Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick, не оправдались.

Как сообщил один из представителей корейского автопроизводителя, несмотря на слухи о планах по запуску такого легкового утилитарника в продажу, автомобиль не дойдет до конвейера.

Представители австралийского портала «Drive» задали вопрос о том, есть ли перспективы у подобной модели вице-президенту Центра инженерного проектирования «Киа», на что получили исчерпывающий ответ: «Нет».

Таким образом единственным предложением Kia в сегменте пикапов останется рамная внедорожная модель Tasman.

Легковой пикап Kia (неофициальный рендер)

Ранее легковой пикап этой корейской марки был показан на неофициальных рендерах, подготовленных независимым художником из Малайзии с ником «Theottle». В их основе лежал кроссовер Kia Sportage.

Машина с двойной кабиной получила увеличенные размеры и компактный грузовой отсек сзади, а внешне практически полностью повторяла оригинальный «паркетник-бестселлер» автопроизводителя.

Если бы проекту дали «зеленый свет», то автомобиль вполне мог унаследовать линейку двигателей у кроссовера «Спортейдж». В нее, напомним, сейчас входят как бензиновые и дизельные, так и гибридные силовые установки.