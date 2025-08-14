ДомойАвтоновости сегодняУниверсал Toyota за 1 миллион рублей снимут с производства: это конец его...

Универсал Toyota за 1 миллион рублей снимут с производства: это конец его 25-летней истории

toyota corolla fielder 760894 1

Помимо универсала Corolla Touring, в Японии Toyota также продает аналогичный по формату Corolla Fielder предыдущего поколения. Машина стоит на родине около 1 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту, благодаря чему пользуется неплохим спросом.

Несмотря на это «Тойота» собирается прекратить производство Corolla Fielder, что положит конец 25-летней истории этой модели. 

toyota corolla fielder 760893 1
Toyota Corolla Fielder

Как сообщают японские СМИ, выпуск «Филдера» будет остановлен уже в октябре этого года. Преемник для него (по крайней мере пока) не готовится.

Corolla Fielder был представлен в 2000 году. Второе поколение универсала, созданного в рамках концепции низкой цены и высокого качества, появилось в 2006 году. В третью генерацию эта модель перешла в 2012 году и с тех пор существует практически без изменений.

toyota corolla fielder 760889
Toyota Corolla Fielder

Автомобиль, построенный на платформе модели Vitz, заметно устарел на фоне всех своих конкурентов. Машина оснащается простым салоном с традиционным ручным тормозом, но может похвастаться портом зарядки USB Type-C. 

toyota corolla fielder 760904
Интерьер Toyota Corolla Fielder

Кроме того, под ее капотом трудится 1,5-литровый мотор в составе гибридной системы, обеспечивающие автомобилю неплохой расход топлива – в среднем около 4,5-литра на 100 км. 

Универсал является одним из самых доступных на японском рынке и стоит от 1 миллиона 786 тысяч 400 до 2 миллионов 359 тысяч иен (980 – 1,3-миллиона рублей). 

Фото:Toyota

