Самый популярный седан Toyota может украсть дизайн у Camry

Toyota не откажется от разработки седанов. Более того, в следующем году ее самая популярная 4-дверка Corolla претерпит серьезную модернизацию, предполагающую ряд существенных перемен в экстерьере.

Недавно в сеть были слиты концепт-арты новой «Короллы», судя по которым этот бестселлер «Тойоты» обещает унаследовать ряд дизайнерских черт у родственной Camry, а также примерить более спортивный внешний вид.

Toyota Corolla нового поколения (концепт-арт)

Судя по концептуальным изображениям, передняя часть Corolla нового поколения воплотит в себе новейшие дизайн-решения Toyota, в том числе C-образные фары и сквозные световые полосы. Ниже расположится крупная решетка радиатора с горизонтальными штрихами, а также радикально переделанный бампер, придающий машине динамичности.

Изменению могут подвергнуться в том числе боковые линии кузова, а также линия крыши, которая за счет скошенной задней стойки придаст «Королле» образ купе. Дополнят внешность автомобиля С-образные задние фонари, слитые друг с другом узкой полосой, а также массивный бампер с большими вертикальными вырезами по бокам и двумя выхлопными патрубками.

Toyota Corolla нового поколения (концепт-арт)

Ожидается, что компоновка салона нового поколения Toyota Corolla будет также отсылать к конфигурации интерьера свежей генерации Toyota Camry. Машине может достаться 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а также аналогичный по размеру экран цифровой комбинации приборов.

В линейку двигателей новой «Короллы», по слухам, войдут 1,5-литровый ДВС в атмосферном и «наддувном» вариантах, а также гибридный и подключаемый гибридный силовые агрегаты.

Премьера новой Toyota Corolla может состояться уже в 2026 году.