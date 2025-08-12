Кроссовер Toyota, который в Японии называют «премиальным RAV4», обновится через год

Не так давно Toyota перевела в новое поколение кроссовер RAV4, а вскоре придет черед сделать то же самое с другой популярной SUV-моделью. Таким автомобилем должен стать так называемый «премиальный RAV4» – «паркетник» Harrier.

Машина продается в нынешней, четвертой по счету генерации, с 2020 года. И использует в своей основе ту же самую платформу, что и бестселлер «РАВ4».

По новой информации, пришедшей из Японии, Toyota определилась с датой премьеры свежего Harrier. Кроссовер должен дебютировать уже во второй половине 2026 года, то есть примерно через 12 месяцев.

Toyota Harrier актуального поколения

Инсайдеры полагают, что с переходом в следующее поколение Toyota Harrier в значительной степени изменит свой внешний облик, который постараются отдалить от нынешнего RAV4.

Единственной деталью, которой машины могут оказаться схожи, должны стать фары, выполненные в форме букв «C».

Toyota Harrier нового поколения (неофициальный рендер)

Кроссоверу может достаться более угловатый кузов, напоминающий по своим линиям предыдущее поколение кроссовера Lexus RX, необычная решетка радиатора, выполненная в нескольких уровнях, а также так называемая «парящая крыша», реализованная за счет затемнения задних стоек.

Как изменится Harrier с точки зрения механики пока неизвестно, но японские СМИ пророчат для этой модели как компактный 1,5-литровый турбомотор, так и гибридную силовую установку, максимальная мощность которой достигнет 320 лошадиных сил.

В салоне машины ожидается появление новой мультимедийной системы с поддержкой помощника на базе искусственного интеллекта и ряда других важных доработок.