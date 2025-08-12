Ford запатентовал палатку на крыше автомобиля, у которой нет аналогов в мире

Компания Ford в последнее время удивляет большим количеством патентов с интересными разработками, до которых не дошли многие ее конкуренты.
В прошлом году инженеры американской компании придумали новую технологию для шин, улучшающую сцепление с дорогой и отпугивающую воров, а теперь готовы реализовать еще одну интересную идею.
Речь идет о патенте на палатку для крыши автомобиля, которая способна подниматься и откидываться назад, что позволяет хранить ее над кузовом во время движения, а когда наступает необходимый момент – раскладывать ее.
На патентных изображениях палатка водружена на пикап Ford Maverick нового поколения. Идея настолько проста, что кажется очевидным.
Палатка хранится на крыше под углом, опускаясь от верха кабины к верху заднего борта. За счет такого угла аэродинамические характеристики кузова пикапа сохраняются, а значит его расход топлива не увеличивается.
Кроме того, технология обеспечивает максимальную грузоподъемность кузова и защищает грузовой отсек от непогоды благодаря двум боковым панелям, которые крепятся к крыше и откидному борту.
Когда приходит время собрать палатку она раскладывается вперед через специальную выдвижную платформу. К передним крыльям крепятся распорки и принимают на себя часть веса, делая палатку устойчивее и длиннее, тем самым позволяя ей не нависать над кузовом.
Появится ли у этой разработки серийное воплощение пока сказать сложно. Сама компания вряд ли решится на выпуск таких аксессуаров для кемпинга и, скорее всего, отдаст эту разработку на реализацию сторонней фирме.