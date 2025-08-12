Ford запатентовал палатку на крыше автомобиля, у которой нет аналогов в мире

Компания Ford в последнее время удивляет большим количеством патентов с интересными разработками, до которых не дошли многие ее конкуренты.

В прошлом году инженеры американской компании придумали новую технологию для шин, улучшающую сцепление с дорогой и отпугивающую воров, а теперь готовы реализовать еще одну интересную идею.

Речь идет о патенте на палатку для крыши автомобиля, которая способна подниматься и откидываться назад, что позволяет хранить ее над кузовом во время движения, а когда наступает необходимый момент – раскладывать ее.

Патентное изображение новой палатки Ford

На патентных изображениях палатка водружена на пикап Ford Maverick нового поколения. Идея настолько проста, что кажется очевидным.

Палатка хранится на крыше под углом, опускаясь от верха кабины к верху заднего борта. За счет такого угла аэродинамические характеристики кузова пикапа сохраняются, а значит его расход топлива не увеличивается.

Патентное изображение новой палатки Ford

Кроме того, технология обеспечивает максимальную грузоподъемность кузова и защищает грузовой отсек от непогоды благодаря двум боковым панелям, которые крепятся к крыше и откидному борту.

Когда приходит время собрать палатку она раскладывается вперед через специальную выдвижную платформу. К передним крыльям крепятся распорки и принимают на себя часть веса, делая палатку устойчивее и длиннее, тем самым позволяя ей не нависать над кузовом.

Патентное изображение новой палатки Ford

Появится ли у этой разработки серийное воплощение пока сказать сложно. Сама компания вряд ли решится на выпуск таких аксессуаров для кемпинга и, скорее всего, отдаст эту разработку на реализацию сторонней фирме.