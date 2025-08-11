В интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi Delica Mini 

ДомойАвтоновости сегодняВ интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi Delica Mini 

Текст: Михаил Романченко
Mitsubishi готовится к первому серьезному обновлению своего популярного малолитражного автомобиля Delica Mini. Кейвэн появился в продаже чуть больше двух лет назад и сразу же стал бестселлером. Успех этой машины подстегнул «Митсубиши» внести ряд коррективов в эту модель. 

Подробности о реформенном Delica Mini накануне утекли в японскую прессу. Речь идет о фотографиях с рекламной брошюры этого компакта. На снимках видно, как автомобиль изменится внешне, а также внутри и технически.

Изображение обновленной Mitsubishi Delica Mini из рекламной брошюры

Популярная «малолитражка» Mitsubishi приобретет более аккуратный и опрятный внешний вид в сравнении с предшественницей.

Полукруглые дневные ходовые огни останутся без изменений, но общее оформление передней части поменяется за счет многоуровневой решетки радиатора, другого бампера и гравировки Delica.

Изображение салона обновленной Mitsubishi Delica Mini из рекламной брошюры

В салоне изменения выглядят еще более очевидно. Машина приобрела состыкованные друг с другом дисплеи мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов (на 12,3 и 7-дюймов), двухспицевый руль, а также сенсорный блок управления климат-контроля. 

Платформа и компоновка сидений в модернизированной Delica Mini должны остаться прежними, но автомобиль обещает прибавить с точки зрения вместительности и шумоизоляции. 

Механические перемены в машине предусмотрены не будут. Автомобиль продолжат продавать с 660-кубовым мотором на 52 и 64 лошадиные силы (атмосферный и турбированный вариант соответственно). 

Презентация новой Mitsubishi Delica Mini должна состояться 17 сентября.

Фото:Creative Trend

