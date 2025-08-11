Самый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится к дебюту

ДомойАвтоновости сегодняСамый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится к дебюту

Текст: Алексей Шмидт
Разработка новой модели семейства Toyota Land Cruiser близка к завершающей стадии. Ожидается, что внедорожник, которому прочат имя Land Cruiser FJ, компактные размеры и невысокую цену, представят уже в начале 2026 года. 

На днях в интернет были выложены очередные спекулятивные рендеры, демонстрирующие потенциальный дизайн самого маленького и недорогого внедорожника в гамме «Ленд Крузеров». 

25 cars worth waiting for 2019 2022 toyota ft 4x placement 1526581135 1 1
Toyota FT-4X

Как видно на изображениях, в экстерьере машине предстоит черпать вдохновение с концепт-кара FT-4X, показанного в далеком 2017 году. 

Ей будут положены компактные размеры, но достаточные для того, чтобы уместить по бокам по две двери.

Кроме них машине могут достаться полукруглые фары, высокий капот с воздухозаборником, прямоугольная решетка радиатора, широкий выступающий наружу бампер, плавно перетекающий в дутые накладки на колесных арках и дверях, а также внедорожные покрышки. 

2105873 1 1
Неофициальный рендер внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

В качестве основы для нового Land Cruiser FJ должна выступить архитектура GA-F. Длина автомобиля составит примерно 4,5-метра, а ширина и высота по 1,8-метра. Расстояние между осями будет равно 2,7-метрам. 

В качестве силового агрегата для внедорожника Toyota может предложить 2,7-литровый бензиновый двигатель, а также полностью электрическую установку с двумя электромоторами на 220 лошадиных сил. Запас хода «батарейного» варианта должен оказаться равным 450 километрам.

Презентация нового внедорожника Toyota может состояться в первом квартале следующего года. Утверждается, что цена машины в Японии составит минимум 3 миллиона 900 тысяч иен (примерно 2 миллиона 100 тысяч рублей).

Фото:Response

